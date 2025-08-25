TPBL》特攻新賽季4洋將都來自歐洲！上季出賽5場全勝的馬可回歸

中信特攻新賽季外援戰力。（新北中信特攻提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北中信特攻今宣布新球季外援陣容，兩位熟面孔飛克（Viktor Gaddefors）、馬可（Marko Todorovic）都將回歸，另網羅兩位新血蒙特內哥羅籍中鋒內馬（Nemanja Radovic）和保加利亞籍後衛霸夫（Pavlin Ivanov）。

瑞典籍小前鋒飛克於2023至2024賽季效力中信特攻期間，共出賽12場，繳出場均17.2分、9.4籃板、4.5助攻的成績，拚戰精神及帥氣外表擄獲不少球迷的心。

對於重新披上18號黃衫戰袍，飛克表示，「非常期待見到球隊夥伴們，當然還有教練團及現在成為總教練的莫米爾教練，我非常欣賞他的執教風格，他是一位非常聰明的教練，總是注意細節，這也是我非常喜歡的特質。」

蒙特內哥羅籍大前鋒馬可馬可於2024至2025賽季效力中信特攻期間，雖僅有5場出賽，但是繳出場均23.6分、16籃板的優異數據，且自首場出賽，幫助球隊取得5連勝佳績。

此次回歸將改披19號黃衫戰袍，馬可表示，「非常感謝能再次有機會在中信特攻征戰新賽季，很開心能夠與莫米爾教練及教練團、隊友們再續前緣，上一賽季我們培養出了很好的化學反應，也打出很棒的比賽，很期待能在新賽季延續這樣的表現。」

與馬可一樣來自蒙特內哥羅的內馬，今年33歲，身高208公分、體重113公斤。內馬自2008年展開職業生涯旅途，近年2020-2025賽季皆於LIGA ACB（西班牙職業一級賽事）UCAM Murcia（武康穆爾西亞）球隊效力，而2018-2020年於Zaragoza（薩拉戈薩）球隊效力時，也與總教練莫米爾共同奮戰，具備身材優勢的內馬也讓教練印象深刻。

內馬將披上11號戰袍，他指出，「能夠成為中信特攻的新成員，真的非常興奮，這對我來說是很大的轉變，但並不是所有一切都是全新的，因為我已經認識莫米爾教練了，我們曾在西班牙一起共事過，我相信我們之間會有很棒的默契，對球隊而言會有很大的幫助。」

今年32歲的霸夫，身高196公分、體重90公斤，青少年時期便多次入選國家代表隊，自2011年開啟職業生涯，曾於2022年代表保加利亞國家隊參加歐洲籃球錦標賽，場均得分10.2分，現在更是保加利亞國家隊的隊長，除了為球隊提供火力，也很能為隊友製造機會，相信霸夫將會是串連起球隊內外進攻的橋樑。

霸夫即將披上28號黃衫戰袍，他表示，「很榮幸能夠來到臺灣，加入特攻大家庭，這對我和我的家人來說意義重大。未來的賽季我會以百分之百的投入和努力，拚盡全力爭取每一場勝利。」

