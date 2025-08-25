晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》特攻新賽季4洋將都來自歐洲！上季出賽5場全勝的馬可回歸

2025/08/25 14:23

中信特攻新賽季外援戰力。（新北中信特攻提供）中信特攻新賽季外援戰力。（新北中信特攻提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北中信特攻今宣布新球季外援陣容，兩位熟面孔飛克（Viktor Gaddefors）、馬可（Marko Todorovic）都將回歸，另網羅兩位新血蒙特內哥羅籍中鋒內馬（Nemanja Radovic）和保加利亞籍後衛霸夫（Pavlin Ivanov）。

瑞典籍小前鋒飛克於2023至2024賽季效力中信特攻期間，共出賽12場，繳出場均17.2分、9.4籃板、4.5助攻的成績，拚戰精神及帥氣外表擄獲不少球迷的心。

對於重新披上18號黃衫戰袍，飛克表示，「非常期待見到球隊夥伴們，當然還有教練團及現在成為總教練的莫米爾教練，我非常欣賞他的執教風格，他是一位非常聰明的教練，總是注意細節，這也是我非常喜歡的特質。」

蒙特內哥羅籍大前鋒馬可馬可於2024至2025賽季效力中信特攻期間，雖僅有5場出賽，但是繳出場均23.6分、16籃板的優異數據，且自首場出賽，幫助球隊取得5連勝佳績。

此次回歸將改披19號黃衫戰袍，馬可表示，「非常感謝能再次有機會在中信特攻征戰新賽季，很開心能夠與莫米爾教練及教練團、隊友們再續前緣，上一賽季我們培養出了很好的化學反應，也打出很棒的比賽，很期待能在新賽季延續這樣的表現。」

與馬可一樣來自蒙特內哥羅的內馬，今年33歲，身高208公分、體重113公斤。內馬自2008年展開職業生涯旅途，近年2020-2025賽季皆於LIGA ACB（西班牙職業一級賽事）UCAM Murcia（武康穆爾西亞）球隊效力，而2018-2020年於Zaragoza（薩拉戈薩）球隊效力時，也與總教練莫米爾共同奮戰，具備身材優勢的內馬也讓教練印象深刻。

內馬將披上11號戰袍，他指出，「能夠成為中信特攻的新成員，真的非常興奮，這對我來說是很大的轉變，但並不是所有一切都是全新的，因為我已經認識莫米爾教練了，我們曾在西班牙一起共事過，我相信我們之間會有很棒的默契，對球隊而言會有很大的幫助。」

今年32歲的霸夫，身高196公分、體重90公斤，青少年時期便多次入選國家代表隊，自2011年開啟職業生涯，曾於2022年代表保加利亞國家隊參加歐洲籃球錦標賽，場均得分10.2分，現在更是保加利亞國家隊的隊長，除了為球隊提供火力，也很能為隊友製造機會，相信霸夫將會是串連起球隊內外進攻的橋樑。

霸夫即將披上28號黃衫戰袍，他表示，「很榮幸能夠來到臺灣，加入特攻大家庭，這對我和我的家人來說意義重大。未來的賽季我會以百分之百的投入和努力，拚盡全力爭取每一場勝利。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中