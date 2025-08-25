TPBL》莫米爾接任特攻主帥 5位本土球員離隊

中信特攻新賽季教練團。（球團提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北中信特攻今宣布教練團職務異動及球員戰力異動，上季擔任執行教練的塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）確認接任主帥，另外共有5位本土球員離隊。

現年38歲的莫米爾，T1聯盟2022-23賽季前加入特攻團隊擔任助理教練職務，該賽季也幫助中信特攻奪得隊史首座總冠軍金盃，TPBL聯盟2024-25賽季季中接任球隊執行教練，完整確立球隊防守體系。

特攻總經理劉志威表示：「莫米爾教練首重團隊紀律，深受外籍和本土球員尊敬，相信他接任總教練後，將打造更完整的球隊體系，提升團隊競爭力。」

此外，中信特攻球團新聘助理教練澤維奇（Milos Pavicevic），現年46歲的澤維奇來自蒙特內哥羅，擁有超過20年的執教經驗，教練生涯多半於塞爾維亞及俄羅斯VTB聯賽、超級聯賽執教，擅長比賽影像與文字分析，並制定與對手抗衡的戰術。

游維察（Jovica Ratkovic）教練則續任助理教練，另仍身兼中信特攻「System Rising－星火計畫」總教練，除全力協助球隊之外，也持續建立基層教練提升系統，幫助臺灣籃球從基層開始改變。

體能訓練部分，新聘莫維奇（Milos Acimovic）教練，現年47歲的莫維奇來自塞爾維亞，擁有超過20年職業運動體能訓練專業背景，包含歐洲頂尖排球國家代表隊的豐富資歷，2019年來臺發展，擔任中華台北男子國家排球代表隊體能教練，幫助球隊於該年度亞洲盃U23男子排球錦標賽奪下冠軍。

原體能教練穆建宏將持續協助球員，針對體能維持與狀態調整提供專業指導；而許時清教練除持續擔任球員發展教練外，亦將兼任情蒐教練，透過分析對手與戰術資料，協助球員提升臨場判斷與應變能力。

另外，特攻今也宣布合約到期後不續約的球員，包含：劉旻諺、周承睿、劉人豪、徐宇煇及外援克力斯，而林孟學則為雙方合意之下提前終止合約。

