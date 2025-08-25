中職》統一獅「Unigirls with U」主題日 9月13、14日新莊登場

統一獅女孩主題日「Unigirls with U」，將於9月13、14日在新莊棒球場盛大登場。（獅隊提供）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅女孩主題日「Unigirls with U」，將於9月13、14日在新莊棒球場盛大登場，22位Unigirls將全員到齊，帶來精彩的才藝表演。

今年「Unigirls with U」主題日將呈現女孩們的全新面貌，有別以往帥氣形象，特別打造可愛甜美的童話樂園風格，帶給球迷青春活潑的氛圍與全新的視覺享受。商品部分推出以莫蘭迪綠、杏色、奶蓋灰三色系為主軸的主題球衣，溫柔又粉嫩漸層設計，女孩甜度再升級。更多周邊商品也將陸續公開。

專屬於Unigirls的主題日，除了賽前、賽後不能錯過女孩用心準備的表演外，連續兩天賽前將舉辦「Unigirls with U 簽名會」，每日有11位女孩登場，本次簽名會採售票方式進場，詳細參加辦法即將公布於統一獅官方粉專。

「Unigirls with U」主題日這次在新莊棒球場舉辦，規劃熱力應援席、AAOA應援席、OAOA應援席及外野自由席，其中內野（包含熱力應援席、AAOA應援席、OAOA應援席）兩天將規劃不同贈品，持內野票券可兌換3項入場好禮。預售票於全台統一超商ibon售票系統全面開賣中，熱力應援席及AAOA應援席目前已銷售一空，AAOA應援席650元持續熱賣中，最便宜外野自由席300元，ibon預售票享有50元折扣。

