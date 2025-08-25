晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一獅「Unigirls with U」主題日 9月13、14日新莊登場

2025/08/25 14:42

統一獅女孩主題日「Unigirls with U」，將於9月13、14日在新莊棒球場盛大登場。（獅隊提供）統一獅女孩主題日「Unigirls with U」，將於9月13、14日在新莊棒球場盛大登場。（獅隊提供）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅女孩主題日「Unigirls with U」，將於9月13、14日在新莊棒球場盛大登場，22位Unigirls將全員到齊，帶來精彩的才藝表演。

今年「Unigirls with U」主題日將呈現女孩們的全新面貌，有別以往帥氣形象，特別打造可愛甜美的童話樂園風格，帶給球迷青春活潑的氛圍與全新的視覺享受。商品部分推出以莫蘭迪綠、杏色、奶蓋灰三色系為主軸的主題球衣，溫柔又粉嫩漸層設計，女孩甜度再升級。更多周邊商品也將陸續公開。

專屬於Unigirls的主題日，除了賽前、賽後不能錯過女孩用心準備的表演外，連續兩天賽前將舉辦「Unigirls with U 簽名會」，每日有11位女孩登場，本次簽名會採售票方式進場，詳細參加辦法即將公布於統一獅官方粉專。

「Unigirls with U」主題日這次在新莊棒球場舉辦，規劃熱力應援席、AAOA應援席、OAOA應援席及外野自由席，其中內野（包含熱力應援席、AAOA應援席、OAOA應援席）兩天將規劃不同贈品，持內野票券可兌換3項入場好禮。預售票於全台統一超商ibon售票系統全面開賣中，熱力應援席及AAOA應援席目前已銷售一空，AAOA應援席650元持續熱賣中，最便宜外野自由席300元，ibon預售票享有50元折扣。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中