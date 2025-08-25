晴時多雲

WTT大滿貫》巔峰對決再度擊退王曼昱 球后孫穎莎勇奪第4座大滿貫女單冠軍

2025/08/25 14:44

孫穎莎擊退隊友王曼昱，贏得女單冠軍。（取自WTT官網）孫穎莎擊退隊友王曼昱，贏得女單冠軍。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界球后中國孫穎莎今天凌晨在2025年WTT歐洲大滿貫賽瑞典站女單決賽，以4:2力退世界排名第2的隊友王曼昱，奪下生涯第4座大滿貫賽女單冠軍，進帳10萬美元（約新台幣304萬）冠軍獎金。

這次歐洲大滿貫賽攜手以3:2險勝日本組合張本美和/大藤沙月的孫穎莎、王曼昱，在女單決賽隔網交鋒，過去雙方在國際賽交手，孫穎莎以16勝9負佔上風。不過，今年孫、王兩度在決賽遭遇各拿1冠，王曼昱在亞洲盃以直落四獲勝，孫穎莎則在杜哈世錦賽以4:3驚險封后。

今年的第三度「巔峰對決」，孫穎莎克服首局開局1:4落後，以11:9、11:9連下兩城；王曼昱則從第3局起展開反撲，以11:5、12:10連趕2局。關鍵第5局，孫穎莎在2平時連拿7分拉開比數，11:6再度取得局數領先，第6局也在3:0開局後一路領先，11:5鎖定勝利，這也是孫穎莎繼2023年新加坡、2024年中國及今年新加坡站之後，第四度斬獲大滿貫賽女單冠軍，高居所有球員之冠。值得一提的是，孫穎莎今年到目前為止參加8場國際賽，7次打進決賽，並拿下5座冠軍，展現「現象級的統治力」。

