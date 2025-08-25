晴時多雲

體育 籃球 學生籃球

亞大籃》UBA王者政大勇奪首屆冠軍 陳子威：沒有人想到我們能走到這一步

2025/08/25 15:17

政治大學在亞洲大學生籃球聯賽冠軍戰以82：79力克北京清華大學，成功勇奪首屆冠軍。（圖片取自AUBL官網）政治大學在亞洲大學生籃球聯賽冠軍戰以82：79力克北京清華大學，成功勇奪首屆冠軍。（圖片取自AUBL官網）

〔記者盧養宣／台北報導〕政治大學昨在中國杭州舉行的首屆亞洲大學生籃球聯賽靠宋昕澔29分領軍，以82：79力退北京清華大學勇奪冠軍，主帥陳子威表示，希望這座冠軍讓台灣大專籃球聯賽（UBA）獲得更高的關注度。

亞大籃聯賽由亞洲大學運動總會主辦，去年曾在香港舉辦測試賽，吸引中國、南韓、日本共6所大學參賽，最後由延世大學奪冠，今年正式舉辦第一屆，集結來自亞洲的12支大學球隊，在UBA締造5連霸的政大成為台灣唯一代表。

政大此次以5連勝不敗之姿封王，陳子威表示，這次賽事有不少中國地主球隊，還有日本、南韓等勁敵，比賽強度很高，「沒有人想到我們會走到這個地步，但我們默默打每一場比賽，一步一腳印，讓大家看到政大是滿強勁的對手。」

陳子威認為，政大能成為首屆冠軍意義非凡，「我們是代表台灣出來比賽，要拿出好的表現才能讓大家知道UBA的水準在哪裡，讓未來能有更多台灣的大學獲得邀請。」

政大除在UBA締造霸業，也在國際賽繳出亮眼表現，陳子威表示，希望能培養出更多代表國家的選手，在大學層級參加國際賽也是讓球員能夠適應強度，陣中的外籍生波波卡、莫斯塔發，也有助球員適應未來與洋將、歸化球員的搭配。

