亞大籃》在國際賽打出身價 宋昕澔在政大最後一年的課題

2025/08/25 15:27

宋昕澔。（圖片取自AUBL官網）宋昕澔。（圖片取自AUBL官網）

〔記者盧養宣／台北報導〕政治大學昨在中國杭州舉行的首屆亞洲大學生籃球聯賽（AUBL）靠宋昕澔29分領軍，以82：79力退北京清華大學勇奪冠軍，宋昕澔除入選大會最佳5人，也榮獲MVP，總教練陳子威表示，宋昕澔最後一年會讓他更熟悉控球這個位置。

宋昕澔去年扛下政大隊長重任，率領球隊締造UBA五連霸，他也榮膺FMVP，今年夏天入選世大運代表隊，這次在亞大籃聯賽表現不俗，場均繳出21.8分、5.6籃板、5.6助攻。

宋昕澔今年升上大四，迎來大學生涯最後一年，陳子威透露，這次在亞大籃聯賽有中國媒體詢問宋昕澔在CBA的楷模，子弟兵表示希望能向台灣隊主控陳盈駿學習，「盈駿是很好的榜樣，現今籃球已經沒有所謂的組織控球，我希望他可以成為進攻武器多元的控衛，每場有5至6個助攻，最後一年會讓他繼續在控球這個位置上磨練，除了降低失誤，在傳與攻之間的拿捏也要更好。」

宋昕澔被外界認為大三結束就有投身職業的本錢，不過他選擇在政大完成學業再戰職業舞台，陳子威指出，「他留下來完成學業沒有不好，這個休賽季也參加世大運、WUBS（世界大學籃球系列賽）、AUBL，有了很棒的經歷，在中國也打出身價，這也是我們來參加這個比賽的附加價值。」

宋昕澔的隊長位置將交棒給冠軍戰同樣有不俗演出的後衛徐得祈，陳子威透露，兩人的使用說明書正好相反，徐得祈過去在高中打1號，大學希望讓他在2號位置培養得分能力，「他一直以來都是控球，最缺的都是得分能力，小個子（177公分）如果是打組織控球，比較難上去職業，我希望他在大三、大四得分能力可以更進化，未來發展也會更好。」

