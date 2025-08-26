大谷翔平對陣紅人火球男、洋基國民對決 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，今天有4場轉播，美東龍頭之爭費城人作客大都會，大都會日本強投千賀晃大掛帥先發迎戰費城人蛻變左投桑契斯（Cristopher Sánchez），道奇將在主場迎戰紅人火球男格林（Hunter Greene），另外還有國民「零售商菜鳥」洛德（Brad Lord）對決洋基少年火球男施利特勒（Cam Schlittler）與老虎運動家之爭，請喜愛大聯盟的觀眾準時鎖定。

請繼續往下閱讀...

中職今日有2場賽程，分別是統一獅胡智爲對決味全龍龍聖，以及台鋼雄鷹艾速特對上富邦悍將黃保羅，請喜愛中職的球迷不要錯過。

羽球世錦賽，台灣好手王子維、林俊易、葉宏蔚/詹又蓁、林湘緹等多位好手預計出賽，四大滿貫的美網與日本職棒都在持續熱戰中，請球迷！

MLB

07：00 費城人VS大都會 愛爾達體育1台、緯來體育

07：00 國民VS洋基 愛爾達體育2台

10：00 紅人VS道奇 愛爾達體育1台、緯來體育

10：00 老虎VS運動家 愛爾達體育2台

中職

18：30 統一VS味全 緯來體育

18：30 台鋼VS富邦 愛爾達體育1台、MOMOTV

日職

17：00 火腿VS西武 DAZN2

17：00 羅德VS歐力士 DAZN1

BWF世錦賽

15:00 第二日 （上） 第1場地 愛爾達體育3台

21:00 第二日 （下） 第1場地 愛爾達體育3台

15:00 第二日 （上） 第2場地 愛爾達體育2台

21:00 第二日 （下） 第2場地 愛爾達體育2台

美網

23：00 Day3 博斯運動一台、MOMOTV

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法