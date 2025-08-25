晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT》苦戰6局遭14歲南韓新星幸運球逆轉 葉伊恬收下U19女單季軍

2025/08/25 16:36

葉伊恬在U19女單4強賽遭南韓小將逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）葉伊恬在U19女單4強賽遭南韓小將逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，昨天在2025年WTT歐洲青少年大滿貫賽瑞典站U19女單4強賽，以2:4遭14歲的南韓新星許玴玪逆轉，無緣爭冠；金石建設小將陳凱程也在U15男單4強以1:4敗給14歲南韓天才小將李承洙並列季軍。

這次青少年大滿貫賽和新加坡站一樣都採單局搶7分，7局4勝制，也為比賽增添不少變數，世界排名63的葉伊恬在第一階段分組預賽3戰全勝，包括4:1擊退世界排名24的埃及一姐漢娜.高達。進入16強淘汰賽後，葉伊恬先在「台灣內戰」中以4:1打敗國泰女將吳映萱，8強再以4:1解決世界排名72的威爾斯好手赫爾西。

4強賽面對這次U19、U15雙線作戰的許玴玪，葉伊恬首局以3:7讓出後，很快地做出調整，7:3、7:3連下兩城。關鍵第4局，葉伊恬在開局1:5落後下追到4:5，迫使對手喊出暫停，重回比賽後，葉伊恬在4:6絕境下連續化解2個局點，不料最後卻敗在對手幸運的擦網球，6:7飲恨，氣勢也受到重挫，隨後以3:7、4:7連丟2局，止於4強。

U15男單賽事，陳凱程16強賽先以4:3逆轉馬來西亞選手李宏垵，8強再以4:1輕取土耳其的卡拉曼，4強對決目前高居U15世界排名第一的李承洙，雙方過去兩度交手各取1勝，但這回陳凱程以3:7、7:5、2:7、5:7、6:7吞下對戰2連敗。李承洙隨後在決賽演出讓3追4的逆轉好戲，4:3氣走中國小將周冠宏，繼年初新加坡青少年大滿貫賽之後再度收下U15男單冠軍。

金石建設小將陳凱程在U15男單4強賽敗給南韓對手，並列季軍。（取自WTT官網）金石建設小將陳凱程在U15男單4強賽敗給南韓對手，並列季軍。（取自WTT官網）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中