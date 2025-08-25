WTT》苦戰6局遭14歲南韓新星幸運球逆轉 葉伊恬收下U19女單季軍

葉伊恬在U19女單4強賽遭南韓小將逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，昨天在2025年WTT歐洲青少年大滿貫賽瑞典站U19女單4強賽，以2:4遭14歲的南韓新星許玴玪逆轉，無緣爭冠；金石建設小將陳凱程也在U15男單4強以1:4敗給14歲南韓天才小將李承洙並列季軍。

這次青少年大滿貫賽和新加坡站一樣都採單局搶7分，7局4勝制，也為比賽增添不少變數，世界排名63的葉伊恬在第一階段分組預賽3戰全勝，包括4:1擊退世界排名24的埃及一姐漢娜.高達。進入16強淘汰賽後，葉伊恬先在「台灣內戰」中以4:1打敗國泰女將吳映萱，8強再以4:1解決世界排名72的威爾斯好手赫爾西。

請繼續往下閱讀...

4強賽面對這次U19、U15雙線作戰的許玴玪，葉伊恬首局以3:7讓出後，很快地做出調整，7:3、7:3連下兩城。關鍵第4局，葉伊恬在開局1:5落後下追到4:5，迫使對手喊出暫停，重回比賽後，葉伊恬在4:6絕境下連續化解2個局點，不料最後卻敗在對手幸運的擦網球，6:7飲恨，氣勢也受到重挫，隨後以3:7、4:7連丟2局，止於4強。

U15男單賽事，陳凱程16強賽先以4:3逆轉馬來西亞選手李宏垵，8強再以4:1輕取土耳其的卡拉曼，4強對決目前高居U15世界排名第一的李承洙，雙方過去兩度交手各取1勝，但這回陳凱程以3:7、7:5、2:7、5:7、6:7吞下對戰2連敗。李承洙隨後在決賽演出讓3追4的逆轉好戲，4:3氣走中國小將周冠宏，繼年初新加坡青少年大滿貫賽之後再度收下U15男單冠軍。

金石建設小將陳凱程在U15男單4強賽敗給南韓對手，並列季軍。（取自WTT官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法