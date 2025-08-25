晴時多雲

體操》訓練營讓學員先玩出興趣 林育信：希望培養更多國手接班

2025/08/25 16:43

華南銀行體操小小訓練營。（官方提供）華南銀行體操小小訓練營。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕華南銀行第六屆「小小體操營」在高雄國家訓練中心圓滿落幕，透過訓練營讓更多學員接觸體操，總教練林育信也期盼未來能培養更多國手接班。

本次活動在台北、高雄兩地舉行，主要對象為國小二年級至六年級學童，除針對有經驗的小小體操選手開設專業場次訓練外，同時也提供無體操經驗的體驗推廣場，並再度邀請到國家隊總教練林育信與大同高中體操教練鄭焜杰共同規劃融合趣味與專業的體操課程，以淺顯易懂、生動活潑的方式，傳達教授基礎體操技巧，並訓練學員肢體協調性；今年的活動以「跳出信心、跳向永續」為主題，特別規劃「ESG任務卡」活動，透過鼓勵參加學員自備環保餐具、落實垃圾分類等，並舉辦有關運動營養與防護小學堂，讓小學員在學習體操之餘，也能對環境保護盡一份小小心力。

體操營自首屆開辦以來，已逾千名學員參與，許多學員在參加營隊後也持續投入訓練，展現自信風采。林育信表示：「過往幾屆的小小體操營學員，部分都已成為亞洲的體操選手，希望未來能培養出更多國手來接班」，本次華南銀行贊助的體操好手蕭佑然、賴品儒、曾為聖、洪源禧也出席擔任營隊教練，期待透過「玩」的概念帶學員認識體操的樂趣，養成良好運動習慣，進而增加學員的自信心。

華南銀行透過新聞稿表示，未來會持續投入棒球、體操、足球、籃球、拔河等各項運動項目，以實際行動支持台灣基層體育發展。

