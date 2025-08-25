晴時多雲

高球》2026鴻海高球公開賽3月開打 日巡正賽相隔48年登台

2025/08/25 16:51

TLPGA劉依貞理事長（左）、JLPGA小林浩美會長（右）進行2026台灣鴻海女子職業高爾夫公開賽簽約儀式。（JLPGA提供）TLPGA劉依貞理事長（左）、JLPGA小林浩美會長（右）進行2026台灣鴻海女子職業高爾夫公開賽簽約儀式。（JLPGA提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TLPGA台灣女子職業高爾夫協會今天與JLPGA日本女子職業高爾夫協會正式簽署合作協議，將認證共同舉辦2026年台灣鴻海女子高爾夫公開賽，這也是相隔48年， JLPGA正巡賽重返台灣。

JLPGA正賽前一次在台灣舉辦是1978年的中華女子公開賽，此外，這也是自1980年日豪親善高爾夫對抗賽在澳洲舉行後，JLPGA睽違46年的首場海外巡迴賽事。

在今天雙方的簽約儀式上，TLPGA理事長劉依貞理事長表示：「這是相隔48年來的台日女子高爾夫球的重要里程碑，這象徵TLPGA與JLPGA雙巡在女子高爾夫領域的持續深化，我們誠摯歡迎日巡好手們來台交流，相信對台灣女子高爾夫運動的國際化將帶來極大的助益。

JLPGA會長小林浩美會長提到，台灣鴻海女子高爾夫公開賽的首屆賽程訂於2026年3月12日至15日在桃園東方高爾夫俱樂部展開四回合賽事，總獎金高達200萬美元，預期將吸引亞洲及世界頂尖女子選手齊聚台灣，共創全新高峰。

