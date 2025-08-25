晴時多雲

南大附小130週年 台鋼獵鷹球星現身激發學子追夢

2025/08/25 17:52

PLG台鋼獵鷹球星蓋比親自指導南大附小男籃校隊訓練。（南大附小提供）PLG台鋼獵鷹球星蓋比親自指導南大附小男籃校隊訓練。（南大附小提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕為迎接創校130週年，南大附小今（25）日舉辦「球夢起飛．與鷹同行」籃球交流活動，特邀PLG台鋼獵鷹球星蓋比、李允傑親自指導，帶領學生做技術訓練與5對5實戰對抗，讓孩子們零距離體驗職籃等級的專業風采。

蓋比與李允傑指導學生，也談及自身成長歷程與訓練心法，鼓勵學生勇於追夢、堅持到底。南大附小男籃校隊全程投入，透過職業球員的親自示範與互動教學，到分組對抗賽實戰演練，現場氣氛熱烈，也展現出小球員們高度熱情與團隊精神。

南大附小校長楊怡婷表示，希望孩子們能把握難得的學習機會，從職業球員的身上學到的不只是球技，更是面對困難時堅持到底的態度，勇敢追夢、熱愛挑戰，這正是130週年校慶精神的最佳展現。

楊怡婷說，男生籃球校隊歷年來不僅在多項賽事中屢創佳績、為校爭光，亦為本校歷史悠久且具代表性的特色體育團隊。為彰顯傳承精神，本次籃球交流活動特別作為創校130週年系列活動的首發，旨在提升學生的運動素養，激發籃球熱情，並拓展視野，開啟屬於南大附小學子的熱血籃球篇章。

贊助單位群益金鼎證券資深副總裁劉向麗開幕致詞時，勉勵學生勇敢追夢、不畏挑戰，也肯定南大附小對運動教育的重視與用心；同時也感謝台鋼獵鷹球團公關主任莊于瑩，與其團隊全力協助活動規劃與執行，促成本次交流圓滿順利。

南大附小今（25）日舉辦「球夢起飛．與鷹同行」籃球交流活動。（南大附小提供）南大附小今（25）日舉辦「球夢起飛．與鷹同行」籃球交流活動。（南大附小提供）

PLG台鋼獵鷹球星蓋比親自指導南大附小男籃校隊訓練。（南大附小提供）PLG台鋼獵鷹球星蓋比親自指導南大附小男籃校隊訓練。（南大附小提供）

