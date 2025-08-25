晴時多雲

IFBB環球先生健美健身泰國錦標賽 台灣3人摘5金

2025/08/25 18:34

IFBB Mr.Universe Thailand國際錦標賽，台灣派出陳至筠、甘祐昌、張永杰3名新生代國手參賽，順利帶回5金。（圖片擷取自CTBBF中華民國健美健身協會IG）IFBB Mr.Universe Thailand國際錦標賽，台灣派出陳至筠、甘祐昌、張永杰3名新生代國手參賽，順利帶回5金。（圖片擷取自CTBBF中華民國健美健身協會IG）

〔中央社〕IFBB Mr.Universe Thailand國際錦標賽，台灣派出陳至筠、甘祐昌、張永杰3名新生代國手參賽，順利帶回5金；其中張永杰還在男子古典形體奪下IFBB Pro職業卡，繼去年陳學林後，為台灣在海外搶下第2張。

今年7月底台灣也曾在新莊體育館主辦IFBB環球先生國際健美健身錦標賽，昨天則是移師泰國舉辦，台灣國手們一口氣拿回5面金牌。

分別代表台北市立大學、高雄科技大學的陳至筠、甘祐昌，是台灣新生代健美好手，他們在今年6月大專菁英國手選拔賽中表現亮眼並取得國手資格，以青少年身分首次代表台灣征戰泰國，即獲得好成績，2人包辦4金。

最終成績：張永杰拿下「古典形體全場總冠軍」、「古典形體168公分量級冠軍」，外加一張職業卡；陳至筠獲得「青少年古典健美冠軍」、「公開組古典健美冠軍」；甘祐昌則勇奪「青少年形體冠軍」、「公開組形體173公分冠軍」。

中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲，今天接受中央社記者訪問時提到，「理事長許安進近年要求扎根基層，創立學生層級健身社團或健美隊，並落實協助各階段選手培養及訓練，未來將持續與全國各大專院校合作，共同推動基層台灣健美。」

