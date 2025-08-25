晴時多雲

電競》現場觀眾舉冒犯性別、種族標語！ 官方嚴正發聲

2025/08/25 20:06

LCP官方社群發文，指出將會改善觀眾展示冒犯性標語的情況。（圖片取自臉書）LCP官方社群發文，指出將會改善觀眾展示冒犯性標語的情況。（圖片取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕《英雄聯盟》太平洋LCP賽區近期在電競館線下賽時，出現觀眾於應援時舉出冒犯種族與性別的貼文，今天LCP官方也鄭重發文致歉，同時將加強觀眾進場時對應援物的檢查，並檢討相關流程，確保冒犯性標語不會出現在轉播畫面中。

LCP賽區為太平洋（PCS）、日本（LJL）、越南（VCS）、大洋洲（OCE）賽區合併成的一級聯賽，本季參賽隊伍有來自PCS的PSG Talon、CTBC Flying Oyster，以及VCS的GAM Esports、GAM Esports、Viking Esports，LJL的DetonatioN FocusMe、Fukoka SoftBank HAWKS gaming，還有OCE的Chief Esports Club。

本季的LCP賽季採線下賽模式，各支隊伍都得到位於台北的電競館征戰，近期LCP賽區已經進行到最後一個階段，季後賽6支隊伍出爐，他們將前往越南進行最終決戰，決定今年LCP賽區的冠軍，以及代表賽區出征世界賽的3個名額。

但是在近期LCP轉播當中，卻有現場觀眾舉出涉及冒犯女性以及越南族群的不雅標語，今天LCP也在官方社群發文提到：「在近期的LCP轉播中，出現了觀眾展示冒犯性標語的情況。對於因此受到冒犯或感到不適的觀眾，我們致上最誠摯的歉意。為避免類似事件再次發生，我們將加強觀眾進場時對應援物的檢查，並檢討相關流程，確保冒犯性標語不會出現在轉播畫面中。」

「同時，我們也將對攜帶歧視性物品、在場館內做出冒犯手勢或其他違規行為的觀眾，採取必要措施。待相關政策更新後，我們將同步公告最新規範。我們理解並珍視觀眾的熱情與創意，但也希望大家能以尊重、友善的方式表達。若您不確定標語或應援物是否合宜，請於入場前向現場工作人員確認。讓我們攜手營造一個尊重、包容和友善的LCP觀賽環境。」

