晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》化解3局點！李佳豪首秀打敗義大利選手 闖男單32強

2025/08/25 20:13

李佳豪。（資料照，美聯社）李佳豪。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年世界羽球錦標賽今在法國巴黎點燃戰火，台灣男單由李佳豪打頭陣，他以24：22、21：11打敗義大利選手托蒂（Giovanni Toti），晉級男單32強。

台灣本屆共19組人馬取參賽資格，首日無賽程的台灣一哥周天成，因對手捷克選手勞達（Jan Louda）退賽，兵不血刃成為今年首位晉級32強的男單選手。

世界排名20的李佳豪本季代表作為3月超級1000系列全英公開賽拿亞軍，只是再來的賽事普遍都在16強出局，不過這次他迎來生涯首度參加世錦賽的機會，首輪對手托蒂世界排名136。李佳豪在2022年過招托蒂，當時以直落二告捷。

李佳豪首次站上世錦賽舞台，首局一度取得15：10領先，但托蒂一波8：2攻勢超前，甚至還取得3個局點機會，李佳豪則都有辦法化解危機，並在自己第1個局末點，以一記直線攻擊讓對手掛網，有驚無險先下一城。經過首局的適應後，李佳豪第2局很快就掌握節奏，逼得托蒂頻頻失誤，最終就以直落二收下晉級門票。

女單方面，宋碩芸雖在第2局連續得分追近，可惜功虧一簣，最終9：21、19：21不敵丹麥選手布里夏特（Mia Blichfeldt），無緣32強。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中