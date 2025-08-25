羽球世錦賽》化解3局點！李佳豪首秀打敗義大利選手 闖男單32強

李佳豪。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／台北報導〕2025年世界羽球錦標賽今在法國巴黎點燃戰火，台灣男單由李佳豪打頭陣，他以24：22、21：11打敗義大利選手托蒂（Giovanni Toti），晉級男單32強。

台灣本屆共19組人馬取參賽資格，首日無賽程的台灣一哥周天成，因對手捷克選手勞達（Jan Louda）退賽，兵不血刃成為今年首位晉級32強的男單選手。

世界排名20的李佳豪本季代表作為3月超級1000系列全英公開賽拿亞軍，只是再來的賽事普遍都在16強出局，不過這次他迎來生涯首度參加世錦賽的機會，首輪對手托蒂世界排名136。李佳豪在2022年過招托蒂，當時以直落二告捷。

李佳豪首次站上世錦賽舞台，首局一度取得15：10領先，但托蒂一波8：2攻勢超前，甚至還取得3個局點機會，李佳豪則都有辦法化解危機，並在自己第1個局末點，以一記直線攻擊讓對手掛網，有驚無險先下一城。經過首局的適應後，李佳豪第2局很快就掌握節奏，逼得托蒂頻頻失誤，最終就以直落二收下晉級門票。

女單方面，宋碩芸雖在第2局連續得分追近，可惜功虧一簣，最終9：21、19：21不敵丹麥選手布里夏特（Mia Blichfeldt），無緣32強。

