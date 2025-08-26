晴時多雲

MLB》球探直言宇宙道奇能被擊敗！ 衛冕軍季後賽狀態畫大問號

2025/08/26 07:02

佛里曼、大谷翔平。（路透）佛里曼、大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇近況不佳，不僅在與墊底洛磯的比賽4戰2敗，還差點遭到競爭龍頭的教士橫掃，《洛杉磯時報》赫南德茲（Dylan Hernández）點出，道奇的狀況被一名競爭球隊的球探畫上一個大問號。

道奇隊休賽季大肆補強，卻遭遇嚴重的傷病潮，導致投、打狀況都相當不穩定，赫南德茲指出，道奇的狀況令人難以捉摩，他們到底是一支能夠橫掃教士的隊伍？或者是對他們毫無招架之力的球隊？赫南德茲引述一位匿名的競爭國聯球隊球探指出：「他們是可以被擊敗的。」不過道奇在對上教士系列賽的最終戰表示，也讓該球探補充：「但絕對不能把他們排除在競爭行列外。」

距離季後賽還剩下約30場比賽，道奇預計還會有幾位傷兵會回歸，若道奇能夠順利奪下分區冠軍並拿下前二種子，就能避免危險的3戰2勝的外卡戰。

MVP三連星的佛里曼（Freddie Freeman）在被問到何時會開始關注戰績時回應：「或許9月中吧。」而在被提醒球隊只剩下31場比賽後他回應：「我老實說，現在就是衝刺期了。你不能去擔心其他球隊，就像前幾場，我們沒修正我們的進攻問題...如果你去擔心其他球隊沒啥好處，也不會為休息室帶來正面的影響。所以或許9月中吧（9月12日）。當我滿36歲時再來看戰績，好嗎？」

