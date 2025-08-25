晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》宇宙道奇狂降5名！最新實力榜出爐「大谷翔平光芒被瘋狂掩蓋」

2025/08/25 21:08

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網今天發布最新的實力排行榜，宇宙道奇從上版本的第2名一口氣滑落到第7名，官網寫手雷奇（Will Leitch）也點出大谷翔平的全壘打光芒，可能被道奇隊在系列賽的表現給掩蓋。

道奇隊在上個實力排行榜的版本在第2名，上次雷奇表示，道奇隊接下來的賽程較輕鬆，然而他們卻在橫掃教士後，與墊底洛磯的系列賽4連戰只拿下2場，接下來更是差點被教士給橫掃，儘管目前道奇仍暫居國西第一，卻在此次排名大降5名位居第7名。

雷奇指出，如果大谷翔平的全壘打演出，可能會被一個瘋狂且混亂的系列賽給忽略，那麼在這個禮拜他於教士系列賽最終戰敲出的第45轟就是其中之一。雷奇認為，大谷看起來沒有被對上洛磯時的強襲球影響，那場比賽是他本季最慘的一次先發。

雷奇提到，現在大谷翔平在投球面上的變數，在於道奇是否會需要他在季後賽投球，若真的需要的話，道奇就得放棄大谷翔平在打線上的威脅。而這點讓雷奇覺得，大谷翔平或許不太可能會在季後賽以後援投手的身分登板。

本季排行榜第一名是率先拿下全聯盟第80勝的釀酒人，後29隊依序為老虎、費城人、藍鳥、小熊、教士、道奇、紅襪、太空人、洋基、水手、大都會、紅人、皇家、守護者、遊騎兵、響尾蛇、光芒、紅雀、巨人、天使、金鶯、勇士、馬林魚、運動家、雙城、海盜、國民、白襪、洛磯。

