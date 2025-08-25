MLB》「對道奇無比重要的存在」 神獸克蕭默默拿滿激勵獎金2.58億

克蕭。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇37歲塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）在22日對洛磯好投收下賽季第8勝，《今日美國》資深記者南丁格爾（Bob Nightengale）透露，他已經默默拿到今年所有的激勵獎金。

克蕭在上個賽季只為道奇出賽7場，季末他跳脫合約，並在今年2月跟道奇簽下一張底薪750萬美元，包含激勵獎金的合約，在今年他回歸後共投16場先發，拿下8勝2敗，83.1局投球送出52K，21BB，防禦率3.13，成為輪值中的重要支柱。

南丁格爾表示，克蕭在上場先發投完後，他的合約金額將增加850萬美元（約新台幣2.58億），從底薪750萬美元變成1600萬美元（約新台幣4.87億），最近的4場先發都為他賺得100萬美元的激勵獎金，再加上登錄在名單至少90天，使他把合約中激勵獎金的條件全數達成。南丁格爾也表示，考量到克蕭本季出色的投球表現，他對道奇依舊是無比重要的存在。

先前根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）透露，克蕭的合約包含與先發場次相關的激勵獎金，若達成13、14、15、16場先發，每多一場可獲得100萬美元；此外，如果克蕭能在正式名單（Active Roster）中待滿30天，可獲250萬美元，滿60天再獲100萬美元，滿90天再獲100萬美元，合計850萬美元。

