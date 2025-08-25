美網》拖延比賽挑戰主審底線？ 梅德維夫：我沒做錯任何事

俄羅斯好手梅德維夫。（法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在美國網球公開賽男單首輪5盤爆冷落敗，其中第3盤的決勝階段他一度因情緒激動，讓比賽延遲長達6分鐘，但他賽後強調自己並沒有刻意想拖延比賽，也沒有做錯任何事。

法國選手邦齊（Benjamin Bonzi）在第3盤進入致勝發球局時的一發雖失誤，但主審因有攝影師闖入賽場讓他重新發球，引來梅德維夫的不滿，他隨後更鼓譟觀眾，要求更改判罰，也讓場面僵持了許久。

請繼續往下閱讀...

梅德維夫當下迎來轉機，拿下第三盤，成功延長戰線，但第五盤依舊沒能化險為夷，最終還是止步首輪，且煽動觀眾拖延比賽的舉動，被外界視為是在挑戰主審底線，但他反問媒體：「今天我並沒有做任何壞事，不是嗎？」

對於拖延比賽約6分鐘的責難，梅德維夫將責任推給觀眾，「不是我的問題，是觀眾，我向他們比愛心，是因為我愛他們，紐約就是這樣，他們支持我，鼓勵我回到比賽，讓我覺得很有趣。」

梅德維夫強調，他並沒有想在對手賽末點拖延時間，「當時我很失望，覺得快輸了，裁判改判後我一時情緒激動，觀眾也有所反應，我沒要求什麼。」他隨後笑說，「那一刻我突然覺得，如果這是我職業生涯終點，美網也許是不錯的句點。」但他說完後又否認即將退休，「不是今天，只是你永遠不知道未來會在哪裡結束。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法