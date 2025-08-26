晴時多雲

體育 網球

美網》澳網冠軍凱絲遭爆冷！美國第6種子輸墨西哥黑馬首輪遊

2025/08/26 07:08

凱絲。（路透）凱絲。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 2025年美國網球公開賽大爆冷門，今年初澳洲公開賽奪冠的美國第6種子凱絲（Madison Keys）出師不利，歷經3小時又10分鐘的主場3盤激鬥，仍以7：6（12：10）、6：7（3：7）、5：7 遭到墨西哥黑馬扎拉蘇亞（Renata Zarazua）逆轉。

30歲的凱絲，今年初才在墨爾本笑捧首座大滿貫金盃，如今美網出擊備受期待，但她首輪出現89個非受迫性失誤，包括14次雙發失誤，最終被韌性頑強的非種子扎拉蘇亞淘汰，也淪為本屆迄今出局的最大咖種子。「賽前我緊張得差點哭了，還好觀眾讓人放鬆了不少，謝謝大家留下來。」身高僅160公分的扎拉蘇亞阿表示，來自墨西哥的網球員不多，能聽到場邊一些同胞歡呼聲，感覺真的很棒，「我身高有點矮，所以一到亞瑟艾許中央球場就想：『天哪，球場這麼大。我只能努力找到自己的路！』」

扎拉蘇亞打下職業生涯最重大勝利，成為自1995年澳網加瓦爾登（Angelica Gavaldon）力退捷克諾弗娜（Jana Novotna）以來，首位大滿貫舞台扳倒Top10的墨西哥女將，連兩年躋身美網次輪的她，將與法國對手帕里（Diane Parry）爭奪32強門票。

扎拉蘇亞。（法新社）扎拉蘇亞。（法新社）

