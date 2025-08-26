羽球世錦賽》楊博涵／劉廣珩第2局只讓對手拿5分 挺進男雙32強

劉廣珩/楊博涵。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩今天凌晨在2025年世界羽球錦標賽，以21：15、21：5打敗印度組合阿姆薩卡魯南（Hariharan Amsakarunan）／雷提納沙巴特（Ruban Kumar Rethinasabapathi），晉級男雙32強。

世界排名23的楊博涵／劉廣珩去年開始正式合作，也在今年就首度取得世錦賽參賽資格，兩人本季最佳表現為超級750系列日本公開賽4強。

請繼續往下閱讀...

楊博涵／劉廣珩首輪遇上世界排名33的阿姆薩卡魯南／雷提納沙巴特，原本預料也是場激戰，不過涵劉組合首局僅5：6落後，超前之後就一路領先，第2局更是迅速擴大差距，最終僅花30分鐘就過關。

楊博涵／劉廣珩32強則要挑戰前世界第1組合、目前世界排名第9的印度強敵蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）。

女雙方面，首日單、雙打皆出賽的宋碩芸攜手余芊慧，以21：8、21：9打敗愛爾蘭組合，32強將對戰香港組合楊雅婷／楊霈霖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法