MLB》工具人赫南德茲傷癒歸隊 來道奇10天的甘迺迪又遭DFA

2025/08/26 07:44

資深工具人赫南德茲。（資料照，美聯社）資深工具人赫南德茲。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今天做人員異動，資深工具人赫南德茲（Kike Hernandez）傷癒歸隊，道奇把一壘手甘迺迪（Buddy Kennedy）給指定讓渡（DFA）。

現年34歲的赫南德茲在7月初因左手肘發炎，被放進10天傷病名單，經歷1個多月的復健後，今天重返賽場。赫南德茲本季出賽72場，有8轟、22分打點，打擊率1成95的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.626。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪表示，還不確定赫南德茲會擔任哪個守備位置的先發，今天會以替補身分待命，接下來兩場比賽會以先發野手身份上場。

此外，道奇野手傷兵中還有三壘手馬恩西（Max Muncy）、工具人艾德曼（Tommy Edman）、以及南韓好手金慧成等人。

甘迺迪。（資料照，美聯社）甘迺迪。（資料照，美聯社）

現年26歲的甘迺迪今年3月27日遭費城人給指定讓渡，4月1日雙方改簽小聯盟約。甘迺迪只為費城人出賽4場，合計7支0，他在6月30日再度被DFA，接著成為自由身。甘迺迪在6月9日以小聯盟約加入藍鳥，只在大聯盟賽場為藍鳥出賽2場，合計5打數1安，甘迺迪在8月12日又被DFA。

道奇在8月15日從讓渡名單中撿來甘迺迪，並拉上大聯盟。甘迺迪為道奇出賽7場，共17打數僅1安，打擊率0.059。隨著赫南德茲歸隊後，甘迺迪只來道奇10天就被DFA。

