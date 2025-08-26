晴時多雲

MLB》洋基金手套游擊沃爾普變美聯失誤王、連2場未先發 教頭透露考量

2025/08/26 08:16

沃爾普。（資料照，美聯社）沃爾普。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲明星游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今年攻守都陷入低迷，連2場都沒有被排上先發陣容。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，沃爾普仍是球隊主要游擊手，計畫讓他週二重返先發，今晚也可能以某種方式上場，只是想給他幾天休息。

這是洋基本季第6次的先發名單中沒有沃爾普來鎮守游擊，有3次出現在過去一週多內。洋基今讓工具人卡巴列羅（José Caballero）擔任先發游擊。

今年是沃爾普在大聯盟的第3個賽季，本季出賽129場，交出18轟、65分打點，打擊率2成08，整體攻擊指數（OPS）為0.674。沃爾普在8月份陷入低迷，過去28打數僅1安、另有1次保送，吞11次三振，沃爾普在8月份的單月打擊率僅1成69。

身為2023年美聯游擊金手套得主的沃爾普，本季在游擊防區發生17次守備失誤是全美聯最多，同時也是全大聯盟第二多。根據《ESPN》指出，沃爾普本季在進階防守數據「出局製造值（OAA）」為「-7」，去年的OAA值為「14」，有不小的落差。

沃爾普在攻守兩端的低迷，也讓他遭到紐約球迷噓聲伺候。布恩對此表示，不認為沃爾普會過度受到那些事情影響，「這就是一名年輕球員，大家都知道，他很努力、極具競爭力，正努力提升在進攻端的穩定性。」

