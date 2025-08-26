晴時多雲

棒球》台北東園少棒勇奪威廉波特冠軍 今造訪大都會主場與索托相見歡

2025/08/26 08:57

台北市東園國小日前在威廉波特少棒封王，今天造訪大都會主場。（取自SNY Mets X）台北市東園國小日前在威廉波特少棒封王，今天造訪大都會主場。（取自SNY Mets X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台北市東園國小在威廉波特少棒封王，帶領台灣相隔29年重返榮耀，今天他們也受邀至大都會主場，並與簽下15年7.65億美元（約新台幣232億）史上最大約的明星強打索托（Juan Soto）相見歡。

台北市東園國小在本屆威廉波特少棒冠軍戰，面對美國代表內華達州，在王牌投手林晉擇強投豪打之下，先發5局無失分，同時也敲出1支帶有3分打點的三壘安打，助隊終場7:0擊敗內華達州勇奪冠軍，這也是台灣代表隊相隔29年再度封王，也是在威廉波特的第18座冠軍。

台北市東園國小少棒隊員抱回威廉波特世界少棒總冠軍後，隔日造訪大都會主場，當家球星索托與東園國小球員們近距離互動，並親切地幫小球員簽名。

