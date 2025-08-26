MLB》不只擊掌！大谷翔平還送飛吻 讓開嘲諷的教士球迷讚GOAT

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天在第9局擊出右外野陽春砲，幫助道奇最後在客場以8比2擊敗教士。大谷開轟後與一名教士擊掌慶祝成為焦點。美媒《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug Mckain）表示，這名教士球迷今天上節目透露，比賽結束後，大谷還向他送出飛吻。

大谷翔平昨在第9局擊出全壘打後，這是他本季第45轟，大谷跑回休息室前，與一名整場開嘲諷的男性教士球迷擊掌。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨賽後受訪笑說，這名教士球迷整場都在起鬨，還說大谷在面對教士這個系列賽表現有多糟。

麥凱恩在社群媒體X發文提到，請來昨天對大谷翔平起轟的教士球迷，提到大谷賽後還朝他送出一個飛吻。

接著麥凱恩說，這名教士球迷說花了2萬美元訂這個球場座位給自己和友人，「只有尊重，我明白為何他是GOAT（史上最偉大）。」

Ohtani dapped up a heckler, lol. pic.twitter.com/Rjo30qAQjV — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） August 24, 2025

Shohei Ohtani put the cherry on top for the Dodgers, and this Padres fan just couldn't help himself pic.twitter.com/OAl88Bp4uS — MLB （@MLB） August 24, 2025

