晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不只擊掌！大谷翔平還送飛吻 讓開嘲諷的教士球迷讚GOAT

2025/08/26 08:57

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天在第9局擊出右外野陽春砲，幫助道奇最後在客場以8比2擊敗教士。大谷開轟後與一名教士擊掌慶祝成為焦點。美媒《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug Mckain）表示，這名教士球迷今天上節目透露，比賽結束後，大谷還向他送出飛吻。

大谷翔平昨在第9局擊出全壘打後，這是他本季第45轟，大谷跑回休息室前，與一名整場開嘲諷的男性教士球迷擊掌。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨賽後受訪笑說，這名教士球迷整場都在起鬨，還說大谷在面對教士這個系列賽表現有多糟。

麥凱恩在社群媒體X發文提到，請來昨天對大谷翔平起轟的教士球迷，提到大谷賽後還朝他送出一個飛吻。

接著麥凱恩說，這名教士球迷說花了2萬美元訂這個球場座位給自己和友人，「只有尊重，我明白為何他是GOAT（史上最偉大）。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中