台中自由國小代表組成「亞太代表隊」 在美國貝比魯斯聯盟世界大賽U12比賽大放異彩

〔記者歐素美／台中報導〕由台中市自由國小等校組成的亞太代表隊，日前至美國參加2025年貝比魯斯聯盟世界大賽U12比賽，拿下國際組第二名及世界賽第三名的優異成績，為國爭光！過程還一度遭遇花蓮中原國小等組成的台灣代表隊，形成「台灣內戰」，但亞太代表隊以1:0險勝台灣代表隊，自由國小的小將日前返台，家長都很開心，深以為榮。

自由國小是台中市和平區偏鄉小學，全校學生僅50多人，幾乎一半學生都加入棒球隊，今年首次在貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽的亞太組中奪冠，依規定結合台中市豐田國小、屏東復興國小、新北新埔國小及桃園錦興國小等組成15人的「亞太代表隊」前往美國參賽。

「亞太代表隊」以自由國小選手為主，共6人，加上豐田國小1人，台中市的小將共7人，結合屏東、新北及桃園等選手，代表台灣前往美國參賽。

由於球員加上教練等共22人，旅費高達480萬元，出發前一度面臨旅費不足等問題，經校長藍吉恩及立法院副院長江啟臣等募款及政府單位補助等，終於在7月29日成行，並於8月20日返台。

自由國小學生家長劉小姐表示，自由國小那麼小的學校，能代表台灣出國比賽，並拿回獎牌，真的不容易，值得鼓勵。

