棒球

經典賽》2026世界棒球經典賽 Netflix獲日本獨家轉播權

2025/08/26 09:03

日本隊。（資料照，美聯社）日本隊。（資料照，美聯社）

〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB今天宣布，串流巨擘Netflix取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）在日本地區的獨家轉播權，將獨家直播經典賽的所有比賽。

路透社報導，MLB對外宣布這項消息之際，外界普遍認為，Netflix即將與MLB簽下美國區全壘打大賽（Home Run Derby）的轉播權，成為聯盟全新媒體布局中的重要一環。

日本隊是2023年世界棒球經典賽冠軍，對當地球迷來說，未來將能透過Netflix觀看這場將於2026年3月5日至17日在東京、邁阿密（Miami）、休士頓（Houston）和波多黎各聖胡安（San Juan）舉行的盛事。這也是Netflix首次在日本直播運動賽事。

MLB商務與媒體副總裁賈登（Noah Garden）發布聲明表示：「這項合作展現出經典賽的熱潮持續升溫，反映出全球媒體日增的關注。」

他進一步指出：「Netflix在全球體育賽事直播領域已有亮眼表現。透過與娛樂界佼佼者的合作，我們不僅是尊重棒球的傳統，也是擁抱未來，讓各年齡層、不同背景的球迷都能用最貼近日常生活的方式欣賞這場賽事。」

2023年美國境內的經典賽轉播權由福斯（Fox）取得，2026年轉播版權目前也預料將落在福斯手中。

另一方面，多家媒體近日報導，MLB在ESPN於今年稍早決定退出現有合約後，已與其他媒體在轉播事宜達成初步共識。「週日夜棒球」（Sunday Night Baseball）與季後外卡系列賽將從ESPN移至美國國家廣播公司（NBC）；而ESPN將獲MLB TV的授權，以銷售非本地賽事轉播權；而Netflix則將以每年5000萬美元的價格取得全壘打大賽的轉播權。

