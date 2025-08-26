MLB》紅襪超級大物安東尼開轟寫隊史最年輕 菅野智之苦吞第6敗

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天作客出戰金鶯，當家超級大物安東尼（Roman Anthony）首局首打席開轟，創下隊史最年輕紀錄，明星外野手杜蘭（Jarren Duran）則是在5局上敲出致勝3分砲，幫助紅襪終場以4：3逆轉贏球，金鶯日籍強投菅野智之先發6局挨轟失4分，苦吞本季第6敗。

紅襪超級大物安東尼。（路透）

菅野智之今天首局首打席就挨轟，安東尼敲出本季第6轟，這也是他生涯首支首局首打席全壘打，他也以21歲又104天之姿，改寫名人堂球星多爾（Bobby Doerr）的21歲又116天的隊史最年輕紀錄。

請繼續往下閱讀...

金鶯中外野手考瑟（Colton Cowser）2局下回敬一發中外野央春彈扳平戰局，第3局則是在滿壘敲出帶有2分打點的中外野安打，幫助金鶯以3：1超前。

菅野智之度過首局後逐漸回穩，後面3局力保不失分，但5局上再度遭遇亂流，被杜蘭敲出中外野3分砲，以4：3反超。菅野此役主投6局用87球，被敲6支安打失4分，另有6次三振和2次保送，防禦率升上至4.06。

紅襪牛棚投手梅茲（Steven Matz）、惠特洛克（Garrett Whitlock）順利守成，守護神查普曼（Aroldis Chapman）成功關門，守住球隊勝利，收下本季第25場救援成功，生涯360場救援成功達陣。

金鶯日籍投手菅野智之。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法