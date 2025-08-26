晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紅襪超級大物安東尼開轟寫隊史最年輕 菅野智之苦吞第6敗

2025/08/26 09:52

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天作客出戰金鶯，當家超級大物安東尼（Roman Anthony）首局首打席開轟，創下隊史最年輕紀錄，明星外野手杜蘭（Jarren Duran）則是在5局上敲出致勝3分砲，幫助紅襪終場以4：3逆轉贏球，金鶯日籍強投菅野智之先發6局挨轟失4分，苦吞本季第6敗。

紅襪超級大物安東尼。（路透）紅襪超級大物安東尼。（路透）

菅野智之今天首局首打席就挨轟，安東尼敲出本季第6轟，這也是他生涯首支首局首打席全壘打，他也以21歲又104天之姿，改寫名人堂球星多爾（Bobby Doerr）的21歲又116天的隊史最年輕紀錄。

金鶯中外野手考瑟（Colton Cowser）2局下回敬一發中外野央春彈扳平戰局，第3局則是在滿壘敲出帶有2分打點的中外野安打，幫助金鶯以3：1超前。

菅野智之度過首局後逐漸回穩，後面3局力保不失分，但5局上再度遭遇亂流，被杜蘭敲出中外野3分砲，以4：3反超。菅野此役主投6局用87球，被敲6支安打失4分，另有6次三振和2次保送，防禦率升上至4.06。

紅襪牛棚投手梅茲（Steven Matz）、惠特洛克（Garrett Whitlock）順利守成，守護神查普曼（Aroldis Chapman）成功關門，守住球隊勝利，收下本季第25場救援成功，生涯360場救援成功達陣。

金鶯日籍投手菅野智之。（美聯社）金鶯日籍投手菅野智之。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中