MLB》飆161公里！洋基菜鳥施利特勒6局8K好投 條紋軍3轟退國民

2025/08/26 10:09

洋基24歲菜鳥火球男施利特勒。（美聯社）洋基24歲菜鳥火球男施利特勒。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲菜鳥火球男施利特勒（Cam Schlittler）今天交出6局無失分好投、賞8次三振，加上條紋軍全場敲3轟，包含「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲本季第25轟寫生涯單季新高，幫助洋基以10比5擊敗國民，條紋軍收2連勝。

施利特勒前3局只被敲1安、丟1次保送，包含1次牽制一壘出局抓到國民跑者J.楊恩（Jacob Young）。施利特勒第4局先後被敲2安，讓國民1出局攻佔一、三壘，施利特勒先讓對手敲內野飛球出局，加上洋基捕手萊斯（ Ben Rice）傳二壘抓到跑者，化解失分危機。

第5局施利特勒雖然丟1次保送，單局賞3次三振。第6局施利特勒先被敲安、丟保送，讓國民打線攻佔一、二壘，施利特勒先是三振國民打者賈西亞（Luis García Jr.），再讓國民強打貝爾（Josh Bell）敲雙殺打，再度解危。

洋基「爵士哥」奇澤姆開轟。（路透）洋基「爵士哥」奇澤姆開轟。（路透）

洋基打線首局靠貝林傑（Cody Bellinger）高飛犧牲打先馳得點，第3局萊斯敲陽春砲添分，第5局洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）關鍵二壘安打、貝林傑適時安，以及奇澤姆兩分砲，助洋基單局灌進5分。第7局洋基「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）敲三分砲擴大分差。

不過，從第7局登板後援的洋基投手桑托斯（Yerry De Los Santos），他在第9局不穩，單局被敲3安、丟2次保送失1分後退場，接替的洋基投手小萊特（Mark Leiter Jr.）被J.楊恩敲滿貫砲，讓國民單局拿5分，小萊特最後仍用三振守住勝利。

今年才升上大聯盟的施利特勒，此戰主投6局被敲4安，賞8次三振，丟3次保送，摘本季第2勝，賽後防禦率為2.76，此戰最快丟到100.6英里（約161.9公里）。

國民投手洛德（Brad Lord）主投4.1局失7分6分自責，吞本季第7敗。

