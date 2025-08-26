MLB》南韓天團「BTS」成員V受邀開球 與大谷翔平夢幻同框引暴動

南韓天團BTS（防彈少年團）的成員V（金泰亨）今天受邀在道奇主場開球，賽前與大谷翔平夢幻同框。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓天團BTS（防彈少年團）的成員V（金泰亨）今天受邀在道奇主場開球，賽前與大谷翔平夢幻同框，引發外界熱議。

道奇在18日於社群平台宣布，BTS的成員V將在26日擔任開球嘉賓，消息一公布之後，門票銷售量突然增加了5倍，甚至一度造成伺服器當機，足見V的超人氣，他在Instagram粉絲數超過6900萬。

請繼續往下閱讀...

V在賽前開球前坐在休息區，看到大谷翔平出現時，睜大眼睛露出驚訝神情，隨即笑著與他擁抱致意並合照留念，媒體也蜂擁而至，歷史性的合照也在網路上引發熱議。V也在場上與剛歸隊的赫南德茲（Enrique Hernandez）和曾效力經典賽南韓隊的艾德曼（Tommy Edman）交談，球迷一看到V的身影，隨即出現熱烈的歡呼聲。

南韓天團BTS（防彈少年團）的成員V（金泰亨）今天受邀在道奇主場開球，賽前與大谷翔平夢幻同框。（美聯社）

南韓天團BTS（防彈少年團）的成員V（金泰亨）今天受邀在道奇主場開球。（美聯社）

南韓天團BTS（防彈少年團）的成員V（金泰亨）今天受邀在道奇主場開球。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法