3X3籃球》扳倒世界第2荷蘭 台北永豐旺寶世界排名上升至33名

擊敗世界第2荷蘭 台北永豐旺寶世界排名上升至33名。（台北永豐旺寶提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 FIBA 3x3台北挑戰賽於8月23日至24日於中正紀念堂民主大道盛大舉行，地主隊「台北永豐旺寶」迎戰來自全球12國、16支頂尖隊伍，歷經3場激烈戰役，最終奪得第7名，並將球隊世界排名提升至第33名，繳出成軍以來最具代表性的國際戰績。

首場對戰荷蘭強權「Amsterdam RABOBANK」隊，該隊擁有2024巴黎奧運金牌班底與FIBA 3x3年終賽冠軍陣容。台北永豐旺寶在Petar Ivanovic與Dorde Simeunovic多次禁區得手、王新瑋穩定外線火力下，一度打出10：3高潮，終場以21：17強勢奪勝，成為本屆賽事最受矚目的爆冷高潮！震撼全場之餘，台北永豐旺寶球隊亦成為本屆賽事唯一擊敗 Amsterdam RABOBANK 的隊伍，為地主球隊寫下歷史性一役，證明台灣隊伍已具備世界一流抗衡實力。

第二戰面對日本代表隊「Shinagawa CITY EXE」，由Dušan Samardžić單場攻下6分、搭配Ryo Ozawa火力支援，旺寶雖力拚防守與節奏掌控，最終仍以14：21惜敗。儘管未拿下勝利，旺寶憑首戰積分優勢順利晉級八強淘汰賽，而Shinagawa則因積分不足遭到淘汰。

進入 8 強淘汰賽後，台北永豐旺寶對上中國杭州隊。比賽中旺寶一度將比分扳平至12：12，展現堅強韌性。惟杭州前鋒Filip Kaluderovic火力全開，單場砍進11分，其中包含3記兩分球，最終旺寶以13：17止步八強。

「台北永豐旺寶」為台灣首支FIBA官方認證之3x3職業球隊，2024 年由旺寶集團成立，2025 年永豐銀行加入冠名，短時間內便在國際挑戰賽表現亮眼，屢屢擊敗強隊，這次成功晉級八強，展現亮眼成長潛力。

台北市長蔣萬安於8月24日閉幕致詞中特別提及：「我自己非常喜歡三對三籃球賽，所以在今年5月1號，台北市政府也參與了旺寶集團以及永豐銀行冠名成立的三對三職業籃球隊——台北永豐旺寶。」他強調，這支球隊是「全台灣第一支三對三職業籃球隊」，展現出市府全力支持3x3運動發展的決心。他也向在場球迷表示感謝：「因為有你們的參與，才能讓台北挑戰賽這麼熱鬧、這麼精彩。」

