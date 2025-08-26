晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》光芒大物卡米內洛雙響累積39轟 有望挑戰兩大全壘打紀錄

2025/08/26 11:48

光芒超級大物卡米內洛。（路透）光芒超級大物卡米內洛。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒超級大物卡米內洛（Junior Caminero）今天對戰守護者，繳出4安鐵支猛打秀，包括單場雙響砲，貢獻3分打點，助隊以9：0完封對手，近期拉出3連勝，他也有望挑戰兩大紀錄。

光芒此役火力凶猛，全場狂掃14支安打，卡米內洛繳出單場雙響砲，貢獻3分打點，連續3場開轟，狄亞茲（Yandy Díaz）則是敲出本季第22轟，再加上26歲左投西摩（Ian Seymour）繳出5局飆8K挨1安無失分的好投，光芒終場以9：0完封守護者，賞給對手6連敗。西摩勇奪本季第2勝，守護者26歲拜比（Tanner Bibee）主投6局失5分，苦吞本季第10敗。

卡米內洛本季共累積39轟，成為隊史單季全壘打第4多的球員，也追平名將潘尼亞（Carlos Pena）在8月底前所創下的隊史單季全壘打紀錄，有望再創新猷。

另外，卡米內洛也以22歲又85天寫下史上第5年輕達成單季39轟的紀錄，他在單月已經敲出12轟，有望挑戰22歲或以下最多轟紀錄，由1959年5月勒布魯（Harmon Killebrew）和1937年7月狄馬喬（Joe DiMaggio）所寫下的大聯盟15轟紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中