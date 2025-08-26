MLB》光芒大物卡米內洛雙響累積39轟 有望挑戰兩大全壘打紀錄

光芒超級大物卡米內洛。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕光芒超級大物卡米內洛（Junior Caminero）今天對戰守護者，繳出4安鐵支猛打秀，包括單場雙響砲，貢獻3分打點，助隊以9：0完封對手，近期拉出3連勝，他也有望挑戰兩大紀錄。

光芒此役火力凶猛，全場狂掃14支安打，卡米內洛繳出單場雙響砲，貢獻3分打點，連續3場開轟，狄亞茲（Yandy Díaz）則是敲出本季第22轟，再加上26歲左投西摩（Ian Seymour）繳出5局飆8K挨1安無失分的好投，光芒終場以9：0完封守護者，賞給對手6連敗。西摩勇奪本季第2勝，守護者26歲拜比（Tanner Bibee）主投6局失5分，苦吞本季第10敗。

卡米內洛本季共累積39轟，成為隊史單季全壘打第4多的球員，也追平名將潘尼亞（Carlos Pena）在8月底前所創下的隊史單季全壘打紀錄，有望再創新猷。

另外，卡米內洛也以22歲又85天寫下史上第5年輕達成單季39轟的紀錄，他在單月已經敲出12轟，有望挑戰22歲或以下最多轟紀錄，由1959年5月勒布魯（Harmon Killebrew）和1937年7月狄馬喬（Joe DiMaggio）所寫下的大聯盟15轟紀錄。

