MLB》史瓦伯、大谷翔平爭奪國聯全壘打王 美媒點出關鍵因素

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平與費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）不僅要爭奪國聯年度MVP，兩人目前都敲出45轟，國聯全壘打王之爭也十分激烈，對此，權威美媒《ESPN》看好史瓦伯勝出，勇奪生涯第2座國聯全壘打王冠軍。

《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）與歐尼（Buster Olney）都認為史瓦伯在國聯全壘打王之爭略占優勢，羅傑斯預測史瓦伯最後會以56轟奪獎，因為他在歷年9月表現都十分出色，9月長打率高達0.521，是生涯單月第2高，僅次於6月，大谷雖然生涯在9月也打得不錯，但史瓦伯面對左投打得更好，這將成為奪全壘打王爭奪戰的關鍵因素。

歐尼預測史瓦伯會以59轟勝出，並指出，史瓦伯面對右投手的OPS為 0.946，面對左投也有 0.943，本季迄今狀態極佳，後半段更是火力全開，最近45場比賽敲出20轟，大谷則是擊出16支全壘打。

即將進入關鍵的9月，大谷翔平與史瓦伯去年都繳出單月10轟的表現，雖然國聯MVP是大谷略占優勢，但全壘打王之爭則是勢均力敵，如果史瓦伯奪得全壘打王，將是繼2022年後的第2次，大谷則是連續3年奪獎。

