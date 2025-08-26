晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史瓦伯、大谷翔平爭奪國聯全壘打王 美媒點出關鍵因素

2025/08/26 11:00

史瓦伯與大谷翔平。（資料照合成圖）史瓦伯與大谷翔平。（資料照合成圖）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平與費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）不僅要爭奪國聯年度MVP，兩人目前都敲出45轟，國聯全壘打王之爭也十分激烈，對此，權威美媒《ESPN》看好史瓦伯勝出，勇奪生涯第2座國聯全壘打王冠軍。

《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）與歐尼（Buster Olney）都認為史瓦伯在國聯全壘打王之爭略占優勢，羅傑斯預測史瓦伯最後會以56轟奪獎，因為他在歷年9月表現都十分出色，9月長打率高達0.521，是生涯單月第2高，僅次於6月，大谷雖然生涯在9月也打得不錯，但史瓦伯面對左投打得更好，這將成為奪全壘打王爭奪戰的關鍵因素。

歐尼預測史瓦伯會以59轟勝出，並指出，史瓦伯面對右投手的OPS為 0.946，面對左投也有 0.943，本季迄今狀態極佳，後半段更是火力全開，最近45場比賽敲出20轟，大谷則是擊出16支全壘打。

即將進入關鍵的9月，大谷翔平與史瓦伯去年都繳出單月10轟的表現，雖然國聯MVP是大谷略占優勢，但全壘打王之爭則是勢均力敵，如果史瓦伯奪得全壘打王，將是繼2022年後的第2次，大谷則是連續3年奪獎。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中