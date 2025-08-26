MLB》捕手托倫斯開轟+5打點 大都會14安打爆國東龍頭費城人

大都會贏球。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天全場狂敲14安，29歲捕手托倫斯（Luis Torrens）敲一發三分砲在內、單場貢獻5打點，加上費城兩名後援合計2局失7分，大都會最終在主場以13比3大勝費城人。大都會目前以70勝61敗居國聯東區第二，與國東龍頭費城人有6場勝差。

大都會日籍投手千賀滉大此戰控球不穩，首局費城人靠滾地球護送1分，第3局波姆（Alec Bohm）關鍵安打攻進2分。千賀滉大第4局先被敲安、丟保送，他連續解決3人化解失分危機，但千賀續投第5局，對首名打者丟保送後就被換下場。

大都會打線第4局突破費城人左投C.桑契斯（Cristopher Sánchez），文托斯（Mark Vientos）、尼莫（Brandon Nimmo）、麥克尼爾（Jeff McNeil）接連適時安打，大都會單局3分，追成3比3平手。第5局文托斯敲帶有1分打點的二壘安打，大都會以4比3超前。

捕手托倫斯開轟。（路透）

第6局托倫斯、馬堤（Starling Marte）各敲適時安為大都會再拿2分。第7局麥克尼爾敲高飛犧牲打，托倫斯擊出右外野三分砲，大都會單局打進4分。第8局泰勒（Tyrone Taylor）、麥克尼爾、托倫斯接連關鍵安打，大都會單局再拿3分，奠定勝基。

大都會全場14安中，托倫斯單場3安包含一轟，進帳5打點追平生涯單場最多。麥克尼爾2安3打點，文托斯2安2打點；千賀滉大帳面上主投4局被敲6安，失掉3分，賞4次三振、丟3次保送，另有1次觸身球，賽後防禦率為2.66。

C.桑契斯主投5.1局失6分有5分自責，吞本季第5敗，賽後防禦率升至2.66。費城人後援投手羅馬諾（Jordan Romano）僅投1局失4分、賽後防禦率為8.23。羅斯（Joe Ross）1局失3分。

