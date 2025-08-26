晴時多雲

中職》聯盟攜手企業回饋列車活動 上週邀花蓮4校小選手大巨蛋看球

2025/08/26 11:42

中職聯盟攜手企業回饋列車活動，上週邀花蓮4校小選手大巨蛋看球。（中職提供）中職聯盟攜手企業回饋列車活動，上週邀花蓮4校小選手大巨蛋看球。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒攜手台灣運彩及悠遊卡公司舉辦的回饋列車活動，於8月22、23日帶領花蓮新城國小、富源國小、太巴塱國小及光復國中四校的小球員們北上參訪，展開為期兩天的首都探索之旅。行程安排參觀台北101、臺北大巨蛋、兒童新樂園等具代表性的景點，希望能帶著花蓮的小球員們拓展視野，感受台北的城市風貌與活力。

台北之旅首站來到象徵突破與遠見的世界地標「台北101」，這座摩天大樓不僅是台灣的重要地標，也象徵著不斷挑戰自我、勇於攀登高峰的精神，期盼小球員們能追求進步、挑戰自我，朝著夢想持續前行。

晚間轉往全台唯一室內棒球場「臺北大巨蛋」，欣賞台鋼雄鷹對戰中信兄弟的職棒賽事。賽前除了進行球場導覽，還特別安排應援教學，讓小朋友迅速融入比賽氛圍、盡情享受應援樂趣。許多小球員是首次踏入大巨蛋，對於大巨蛋的嶄新體驗感到振奮，紛紛表示希望有朝一日能站上這座夢想舞台，打出屬於自己的精彩好球。隨著賽事圓滿落幕，也為首日行程畫下歡樂句點。

第二天，回饋列車來到台北市兒童新樂園，此地曾是中華職棒開季宣傳活動的舉辦地，象徵新賽季的活力啟航，這次特別安排小球員們在園區中盡情玩樂，期望他們在旅途中留下美好回憶，並將這份快樂與熱情帶進未來的棒球人生。

這趟旅程不僅讓小球員們開拓視野、體驗城市的多元風貌，更在心中種下夢想的種子。回饋列車將持續駛向全台各地，中華職棒與合作夥伴也期盼這份感動能成為他們追夢路上的力量，未來在球場上綻放屬於自己的光芒。

