晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》左右開弓打者單季50轟！水手重砲鐵捕羅里創史上第2人紀錄

2025/08/26 12:38

水手重砲鐵捕羅里。（法新社）水手重砲鐵捕羅里。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天敲出本季第50轟，持續獨居大聯盟全壘打王，波蘭柯（Jorge Polanco）單場3安4打點、包含一發兩分砲，幫助水手隊在主場以9比6擊敗教士。水手隊仍以71勝61敗排美聯西區第二，距離美西龍頭太空人有1.5場勝差。

羅里首局從教士左投希爾斯（JP Sears），他纏鬥8球後轟出左外野陽春砲，這一發全壘打的飛行距離為419英尺。這讓羅里成為自洋基名將曼托（Mickey Mantle），再度有左右開弓打者交出單季50轟的賽季。羅里同時成為大聯盟第8位在8月份達成50轟的選手。

羅里成為史上第一位單季50轟的捕手，並成為名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）之後，水手隊再度有選手達成單季50轟壯舉。小葛瑞菲曾在1997年、1998年連兩年達成單季56轟，羅里有望挑戰水手隊史單季最多轟紀錄。

水手重砲鐵捕羅里。（路透）水手重砲鐵捕羅里。（路透）

教士隊第2局靠西茲（Gavin Sheets）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）各敲陽春砲，以及小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）兩分砲，單局打進4分。

波蘭柯2局下敲兩分砲，幫助水手追至3比4，第4局水手拿1分追平比數。水手打線第5局大爆發，奈勒（Josh Naylor）敲超前安、波蘭柯關鍵二壘安、以及克勞佛（J.P. Crawford）適時安，助水手單局灌進5分。教士打線第7局靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）的陽春砲追1分，第9局再拿1分，水手隊最終仍收下勝利。

羅里全場4打數1安就是陽春砲，本季出賽129場，交出50轟、107分打點，打擊率2成47，整體攻擊指數（OPS）為0.949。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中