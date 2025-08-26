MLB》左右開弓打者單季50轟！水手重砲鐵捕羅里創史上第2人紀錄

水手重砲鐵捕羅里。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天敲出本季第50轟，持續獨居大聯盟全壘打王，波蘭柯（Jorge Polanco）單場3安4打點、包含一發兩分砲，幫助水手隊在主場以9比6擊敗教士。水手隊仍以71勝61敗排美聯西區第二，距離美西龍頭太空人有1.5場勝差。

羅里首局從教士左投希爾斯（JP Sears），他纏鬥8球後轟出左外野陽春砲，這一發全壘打的飛行距離為419英尺。這讓羅里成為自洋基名將曼托（Mickey Mantle），再度有左右開弓打者交出單季50轟的賽季。羅里同時成為大聯盟第8位在8月份達成50轟的選手。

羅里成為史上第一位單季50轟的捕手，並成為名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）之後，水手隊再度有選手達成單季50轟壯舉。小葛瑞菲曾在1997年、1998年連兩年達成單季56轟，羅里有望挑戰水手隊史單季最多轟紀錄。

教士隊第2局靠西茲（Gavin Sheets）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）各敲陽春砲，以及小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）兩分砲，單局打進4分。

波蘭柯2局下敲兩分砲，幫助水手追至3比4，第4局水手拿1分追平比數。水手打線第5局大爆發，奈勒（Josh Naylor）敲超前安、波蘭柯關鍵二壘安、以及克勞佛（J.P. Crawford）適時安，助水手單局灌進5分。教士打線第7局靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）的陽春砲追1分，第9局再拿1分，水手隊最終仍收下勝利。

羅里全場4打數1安就是陽春砲，本季出賽129場，交出50轟、107分打點，打擊率2成47，整體攻擊指數（OPS）為0.949。

