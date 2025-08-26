晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平無緣連兩戰開轟 道奇大勝紅人獨居國西龍頭

2025/08/26 12:42

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇與紅人展開3連戰，帕赫斯（Andy Pages）單場雙響砲，貢獻4分打點，MVP強打貝茲（Mookie Betts）也久違開轟，斯漢（Emmet Sheehan）繳出7局10K無失分的好投，道奇終場以7：0完封紅人，再加上教士今天輸球，衛冕軍再度獨居國聯西區龍頭，分區封王的魔術數字來到「29」。大谷翔平此役3打數無安打，無緣連兩戰開轟，本季第46轟只能再等等。

道奇中外野手帕赫斯3局上率先開砲，從紅人火球男格林（Hunter Greene）手中敲出左外野陽春砲，助隊先馳得點。第5局則是擊出左外野2分彈，本季第23轟出爐，道奇取得3：0領先。

道奇6局下的攻勢又跟帕赫斯有關，當時攻佔滿壘且2人出局，帕赫斯擊出游擊滾地球，克魯茲（Elly De La Cruz）發生「火車過山洞」的接球失誤，讓道奇攻下2分，將領先擴大至5分。格林主投5局用99球，被敲6支安打失5分，其中有3分為責失分，另有3次三振和2次保送，防禦率為2.81。

道奇25歲右投斯漢今天投得虎虎生風，主投7局無失分，創下個人單場最長局數，只被敲出2支安打，另外飆出10K追平個人單場最佳，防禦率降至3.56。

貝茲在7局下擊出左外野陽春砲，相隔7場敲出本季第14轟，帕赫斯第8局靠著高飛犧牲打，進帳第4分打點，道奇終場就以7：0大勝紅人，收下2連勝，斯漢勇奪本季第5勝，格林苦吞第4敗。

大谷翔平此役3打數無安打，獲得1次四壞球保送，打擊率降至0.279，OPS為1.004。

帕赫斯。（歐新社）帕赫斯。（歐新社）

斯漢。（法新社）斯漢。（法新社）

