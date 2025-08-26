籃球》男宿爆偷拍傳林秉聖也成受害 文大：全力配合調查、協助受害者

林秉聖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中國文化大學今天驚傳男生宿舍疑似被安裝針孔，導致不少男學生沐浴影像外流，其中不乏體育系的學生，同時傳聞也指出，旅外球星林秉聖、前中信特攻球員周承睿都是受害者。針對相關事件，文化大學學務長李亦君表示，學校每年都會進行檢測，事件發生後也請士林分局的偵查隊協助，校方會全力配合調查，也會提供受害學生法律諮詢和心理支持。

《鏡週刊》今天報導指出，文化大學男子宿舍大倫館浴室疑似遭裝設針孔攝影機，不少男學生沐浴畫面外流，由於大倫館住宿學生多為體育系，因而傳出有知名選手受害，包含旅外球星林秉聖、前中信特攻球員周承睿等，引發外界譁然。

針對這次事件，李亦君譴責偷拍的犯罪行為，她表示，學校在7、8月份時剛完成全面檢測，當時並沒有不法情事，這次事件發生後，學校也在第一時間做出因應，請士林分局偵查隊協助，他們有專業小組可指導相關檢測工作，下午會再進行全面檢測，另外會加強未來校園安全防範，並全面檢視校安機制。

至於拍攝的設備、區間以及受害人數等目前尚無明確資訊，偵查部分已交由警方處理，學校會全力配合檢調進行調查，李亦君也提到，目前已經跟體育系密切合作處理，了解是否有學生受害，對於受害者給予輔導和加害者懲處。

