PLG》不是只在4隊聯盟稱霸 卡總獲領航猿續約喊立足亞洲

2025/08/26 12:13

桃園璞園領航猿今宣布與總教練卡米諾斯簽訂「2+1」複數年合約。（領航猿提供）桃園璞園領航猿今宣布與總教練卡米諾斯簽訂「2+1」複數年合約。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園璞園領航猿今宣布與總教練卡米諾斯簽訂「2+1」複數年合約，最後一年為球隊選擇權，新賽季卡總將持續帶領球隊征戰亞洲，挑戰連霸事業。

卡米諾斯於2022-23賽季起接掌領航猿兵符，在首個執教賽季即帶領球隊重返季後賽；2023-24賽季率隊以26勝14敗拿下聯盟例行賽龍頭寶座，成功打進總冠軍賽，卡米諾斯也取得個人首座年度教練獎項；2024-25賽季迎來豐收的一年，PLG例行賽戰績一路獨走，總冠軍賽在打滿七戰的情況下，率隊拿下隊史首座總冠軍，個人也連續兩年奪得年度教練頭銜；首度參與的東亞超級聯賽（EASL）以及亞洲籃球冠軍聯賽－東亞區資格賽（BCL Asia-East）皆拿下亞軍佳績。

將在領航猿執教邁入第四個賽季，對於球隊一年比一年成長，卡米諾斯依然將功勞歸功給球員與教練團隊，「他們從我加入球隊以來，就一直努力鍛鍊自己，我只是扮演輔助他們的角色，能夠陪伴大家一起進步，我感到非常榮幸。很高興在上一季拿下總冠軍，但我們的任務尚未完成，我們的目標不僅是如此，除了要把去年東超失利的部分討回來外，更要證明領航猿是能夠在亞洲立足的球隊。」

