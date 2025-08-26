晴時多雲

TPBL

TPBL》攻城獅想擺脫爐主 找高砲塔洋將德魯強化競爭力

2025/08/26 12:14

TPBL新竹攻城獅簽下洋將德魯。（攻城獅提供）TPBL新竹攻城獅簽下洋將德魯。（攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新竹攻城獅今（26）日宣布洋將德魯（Drew Pember）正式加盟，德魯現年25歲，身高211公分、體重98公斤，場上位置為前鋒，新賽季他將披上2號戰袍。

德魯來自美國田納西州，在NCAA曾效力於田納西大學、北卡羅來納大學艾塞維亞分校。德魯在22-23賽季場均攻下20.9分9.1籃板2.3阻攻；23-24賽季場均攻下20.6分8.2籃板1.9阻攻，連兩年奪大南區聯盟年度最佳球員頭銜，他曾單場攻下48分、12籃板外帶8記三分彈，刷新校史得分紀錄！

德魯在2024年投入NBA選秀，可惜未能獲選。隨後他分別代表夏洛特黃蜂、曼菲斯灰熊於NBA夏季聯賽出賽。上賽季他於亞德里海聯盟征戰，場均貢獻9.1分4.5籃板，三分線命中率高達40％。

攻城獅總經理張樹人表示：「德魯是非常積極的年輕球員，球風充滿激情與能量，我們十分看重他的身材與在防守的嚇阻力，同時又具備外線能力，能幫助團隊創造更好的進攻空間！」

談到德魯的團隊定位，總教練威森說：「未來德魯在場上會打到不只一個位置，他能攻擊禁區也能夠在三分線外得分，他在場上不同位置的適應性極佳。另外，我們也發現他是能夠帶領團隊的球員，相信他能為團隊帶來更多元的攻守表現。」

德魯於本週抵達台灣，並會立即加入團隊訓練，最快將於9月攻城獅參加日本北海道LEVANGA CUP國際交流賽亮相。德魯表示：「這是我第一次來到亞洲賽場，經過與教練和管理層的面談後，我們雙方對於球風打法都很有共識，非常期待能趕快在球場與獅紫軍們碰面！」

