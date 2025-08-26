美網》艾卡拉茲剃光頭髮專注出賽 直落三擊敗211公分巨砲

艾卡拉茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）剃光頭髮專注出賽，2025年美國網球公開賽男單初登場，就以6：4、7：5、6：4擊敗身高211公分的地主巨砲奧裴卡（Reilly Opelka），西班牙第2種子旗開得勝，朝著賽史第2冠以及重返世界球王邁出第一步。

「今天比賽真的很艱難，對手是非常出色的球員。」艾卡拉茲頂著令球迷驚豔的清爽寸頭造型現身，雖然挨了人高馬大的奧裴卡14記愛司轟炸，22歲的他在底線以全能身手巧妙回擊，3盤各關鍵破發1次，激戰逾2小時在亞瑟艾許球場直落三開胡，「奧裴卡的強勁發球，讓我沒能找到自己想要的節奏，但我對於今天表現非常滿意，先把接發球和回球做好，再努力於發球展現出最佳水準，全場都能夠保持專注，整體而言感覺很棒。」

2022年美網奪冠的艾卡拉茲，次輪遭遇義大利對手貝魯奇（Mattia Bellucci），希望避免重蹈去年64強就爆冷出局的覆轍。他與24歲的義大利世界球王兼衛冕者辛納（Jannik Sinner）同被譽為「三巨頭」接班人，各界看好新世代雙雄在紐約法拉盛公園展開決戰，若艾卡拉茲此行戰績追平或超越後者，就將順勢重返球王寶座。

