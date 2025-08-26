PLG》這是誰？富邦勇士簽下MIT高材生的華裔球員林俊佑

林俊佑（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台北富邦勇士季後積極補強，今日宣布與球員林俊佑（Spencer Lin）完成簽約，期許利用他的學歷背景，在新賽季為球隊注入正向能量。

現年21歲，身高193公分、體重88公斤的林俊佑，出生於美國北加州，主打得分後衛，畢業於美國麻省理工學院（MIT），就讀資訊工程系輔修財經系。新賽季他將披上勇士3號戰袍，以華裔球員身份加盟，球隊期盼他的加入，能為球隊注入兼具學術背景與球場智慧的新血，並對他未來的表現寄予高度期待。

林俊佑大學期間連續3年擔任MIT男籃隊長，展現出穩定的場上表現與領袖特質，上賽季代表球隊出賽24場，場均可貢獻11.6分、4.8籃板、4.2助攻，攻守俱佳，特別以優異的場上閱讀能力與冷靜判斷聞名，擅長掌控節奏，能在關鍵時刻做出高效選擇。

對於林俊佑的加入，勇士總教練吳永仁表示：「林俊佑在大學時期，長期作為球隊的主要持球者和決策者，擁有超齡的比賽理解力與心態，即便在高壓環境下，他依然果斷應對、扛起責任，展現優異的競爭意識。除此之外，他在時間管理、自律與專注力方面同樣表現出色，我們相信他不僅能在場上貢獻實質戰力，未來也有望為球隊帶來積極正向的文化影響力。」

