MLB

MLB》不解為何遭趕出場！紅雀康崔拉斯爆氣丟球棒 誤打中自家教練

2025/08/26 14:36

紅雀球星康崔拉斯（左）爆氣向主審爭論。（美聯社）紅雀球星康崔拉斯（左）爆氣向主審爭論。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀球星康崔拉斯（Willson Contreras）今天在第7局突然遭主審趕出場，他爆氣找裁判理論、甚至還氣得丟球棒，卻不慎打中自家教練。紅雀此戰靠伯勒森（Alec Burleson）再見全壘打，最後以7比6擊敗海盜。康崔拉斯賽後坦言，仍不清楚為何被趕出場。

康崔拉斯在第7局下打擊，海盜投手Y.拉米瑞茲（Yohan Ramirez）丟一顆97.6英哩速球，讓康崔拉斯站著不動吞三振。康崔拉斯離開打擊區後念念有詞，這時主審托馬斯（Derek Thomas）把他趕出場，讓康崔拉斯感到不解並上前理論，紅雀總教練馬摩爾（Oliver Marmol）也走上場要安撫自家人。

這時康崔拉斯向主審爆氣，馬摩爾立即把他架開，紅雀隊其他教練也上場把康崔拉斯拉開。康崔拉斯仍度對著托馬斯嗆聲，還怒丟球棒，卻不慎打中自家教練、還把口香糖丟到地上。馬摩爾最後與主審理論後，同樣也被趕出場。

紅雀球星康崔拉斯（左）爆氣向主審爭論。（路透）紅雀球星康崔拉斯（左）爆氣向主審爭論。（路透）

此戰比賽的裁判長貝克（Jordan Baker）說明，康崔拉斯和馬摩爾都是用「粗俗言語」而趕出場。

《美聯社》報導，馬摩爾賽後受訪坦言，「這就是我困惑的地方，我回來前已經看過影片，但沒有看到（托馬斯）說那些出自康崔拉斯口中的話。從影片看來，我實在看不出來，但確實讓我很措手及。」馬摩爾說，「從我和Willson的談話來看，他並沒有說任何值得被趕出場的話...這真的很不幸。」

康崔拉斯對於被趕出場也相當不解，「老實說，我到現在還在想原因，我覺得他沒有理由把我趕出去，我沒有任何打席中去爭論好壞球，最後那個打席也沒有。」

康崔拉斯表示自己唯一說的話是，「請對雙方都要公平判好壞球，因為你對我們有漏判。」康崔拉斯指出，「他就把我趕出場了，完全沒有任何理由，顯然他以為聽到我有說什麼，但我根本沒說那些，後面的事情我就不多說了。」

