MLB》MVP最新預測！羅里首度反超賈吉 大谷獨自霸榜「二刀流無可匹敵」

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新一期MVP預測，由37位專家進行票選，道奇二刀流巨星大谷翔平持續稱霸國聯，水手捕手重砲羅里（Cal Raleigh）則是超越了洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），成為美聯年度MVP大熱門。

本次票選中，大谷翔平獲得34張第一名選票穩居國聯第一，大幅領先排名第二的費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），僅拿到2張第一名選票。大聯盟官網資深作家佛斯特（Jason Foster）指出，大谷的打擊數據毫無疑問具備MVP水準，但只要他同時還能站上投手丘，並持續繳出好的投球表現，那麼幾乎沒有其他人能夠撼動他國聯MVP的地位，二刀流是個特別的存在，依然是「價值」最完美的體現。

原本都是高居美聯MVP頭號大熱門的洋基「法官」賈吉，但在最新一期的MVP預測中首度被目前以50轟高居大聯盟全壘打王的羅里給超越，他勇奪22張第一名選票，而賈吉則是有15張。佛斯特看好羅里有機會成為史上第一位60轟的捕手，而賈吉在明星賽後的打擊表現明顯下滑，同時還因手傷缺席一段時間，這兩個因素讓他痛失美聯MVP大熱門的位置。

