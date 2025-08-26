晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》MVP最新預測！羅里首度反超賈吉 大谷獨自霸榜「二刀流無可匹敵」

2025/08/26 14:21

大聯盟最新MVP預測。（取自大聯盟官網）大聯盟最新MVP預測。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新一期MVP預測，由37位專家進行票選，道奇二刀流巨星大谷翔平持續稱霸國聯，水手捕手重砲羅里（Cal Raleigh）則是超越了洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），成為美聯年度MVP大熱門。

本次票選中，大谷翔平獲得34張第一名選票穩居國聯第一，大幅領先排名第二的費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），僅拿到2張第一名選票。大聯盟官網資深作家佛斯特（Jason Foster）指出，大谷的打擊數據毫無疑問具備MVP水準，但只要他同時還能站上投手丘，並持續繳出好的投球表現，那麼幾乎沒有其他人能夠撼動他國聯MVP的地位，二刀流是個特別的存在，依然是「價值」最完美的體現。

原本都是高居美聯MVP頭號大熱門的洋基「法官」賈吉，但在最新一期的MVP預測中首度被目前以50轟高居大聯盟全壘打王的羅里給超越，他勇奪22張第一名選票，而賈吉則是有15張。佛斯特看好羅里有機會成為史上第一位60轟的捕手，而賈吉在明星賽後的打擊表現明顯下滑，同時還因手傷缺席一段時間，這兩個因素讓他痛失美聯MVP大熱門的位置。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中