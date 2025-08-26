中職》獅、龍雙「銳」今年曾是隊友 如今來台各為其主

統一獅洋投奧德銳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕上週向味全龍隊報到的新洋投Manny Barreda，球團宣布正式完成體檢，中文譯名為「鎛銳」。中職各隊趕在831登錄大限前找到洋投新戰力，而鎛銳和統一獅新洋投奧德銳，今年本來在墨西哥聯盟是隊友，該地賽程結束後，兩人先後來台效力，將各為其主。

鎛銳、奧德銳各自都有短暫美職大聯盟經驗，今年都在墨聯薩爾蒂約瑟拉佩人隊（Saraperos de Saltillo）效力。鎛銳出賽19場、18場先發，防禦率6.22，而奧德銳出賽27場、12場先發，防禦率6.02。

值得一提的是，和兩人同隊的隊友中，還有前統一獅傳奇名將瑞奇的兒子柏格斯（Enrique Burgos），他在該隊後援出賽11場、防禦率8.68，於7月中遭釋出離隊。

薩爾蒂約瑟拉佩人隊今年在墨聯北區10支球隊中排名第8，賽季提前結束的狀況下，鎛銳、奧德銳都決定來台效力。

味全要拉上新洋投鎛銳，就必須註銷洋將，葉總上週受訪時說，鑀龍看起來沒辦法達到先發球數，狀況也不是太好，而龍聖都是一場好、一場不好，不是很好掌握，葉總坦言留誰已有譜，只是還未定案。而被列入觀察名單的龍聖，今天將先發出戰統一獅。

而獅隊奧德銳已完成一軍初登板，面對樂天桃猿投4局無失分，本週預計再有1場先發機會，他將和蒙德茲、布雷克共同爭取洋將席次。

