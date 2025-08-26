MLB》隊友2E拖累！ 老虎塞揚王牌史庫柏爾飆12K卻失6分吞敗

老虎塞揚強投史庫柏爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）今天主投6.2局賞12次三振，整場失掉6分僅1分自責，包含被敲生涯首發滿貫砲。美聯中區龍頭老虎最後在客場以3比8敗給運動家，老虎隊吞2連敗。

史庫柏爾前5局只被敲2安無失分，第6局運動家布雷戴（JJ Bleday）敲二壘安打，加上老虎隊游擊手麥金斯崔（Zach McKinstry）傳球失誤，讓布雷戴上三壘。運動家該局靠滾地球護送拿1分。史庫柏爾前6局用75球狂飆10次三振，僅被敲3安失1分非自責。

第7局史庫柏爾先是被運動家湯瑪斯（Colby Thomas）敲陽春砲，接著史庫柏爾被敲2安，讓對手攻佔二、三壘。這時麥金斯崔又發生守備失誤，讓運動家1出局攻占滿壘。史庫柏爾先連場2次三振，卻被運動家強打捕手蘭利斯（Shea Langeliers）轟出左外野滿貫砲，也讓史庫柏爾被換下場。

運動家強打捕手蘭利斯敲滿貫砲。（法新社）

總計史庫柏爾主投6.2局被敲7安包含2轟，賞12次三振，失掉6分僅1分自責，吞本季第4敗，賽後防禦率為2.28。

「我在第7局有幾顆球沒有投好。」史庫柏爾表示，「有一些運氣不佳的狀況發生，也有一些就是棒球比賽會發生的事情。」

