中職》樂天新秀全數簽約！ 首輪U18國手鍾亦恩簽約金520萬

樂天桃猿隊今日宣布，今年選秀會選進的全部新秀球員已經正式完成簽約。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿隊今日宣布，今年選秀會選進的全部新秀球員已經正式完成簽約，包含先前已公布的許賀捷外，8名好手加入桃猿戰力行列，為球隊注入新活力。

本屆球團第一指名的左投手、現為U18國手的鍾亦恩，與球團簽下簽約金520萬元、激勵獎金100萬元與月薪8萬元的合約，展現出球團的高度重視與期待。



綽號「綠島潛水艇」、同樣是U18國手的陳世展，以簽約金320萬元、激勵獎金70萬元與月薪8萬元加盟。另一位投手李育朋則簽下簽約金250萬元、激勵獎金75萬元與月薪7萬元。同為U18國手的王奕翔，以簽約金210萬元、激勵獎金50萬元與月薪7萬元披上桃猿戰袍。

內野手劉曜維則簽下簽約金140萬元、激勵獎金50萬元與月薪7萬元；投手李柏毓簽約金85萬元、激勵獎金40萬元，月薪8萬元；捕手余新喆則以簽約金50萬元、激勵獎金15萬元與月薪7萬元完成加盟。

在報到安排部分，許賀捷目前已隨二軍展開訓練並投入比賽；李育朋、劉曜維、李柏毓與余新喆則將於9月1日向二軍報到。

至於鍾亦恩、陳世展與王奕翔三位U18國手，將代表台灣隊參加9月5日於沖繩開打的U18世界盃，預計在賽事結束後於9月中旬向球隊報到。

隨著本屆新秀全數簽約完成，樂天桃猿展現出對未來戰力的完整規劃與信心。球團期盼新秀們在專業訓練與實戰磨練中快速成長，未來在一軍舞台大放異彩，為球隊締造更多佳績。

