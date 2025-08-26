晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》45歲大威廉絲寶刀未老 激戰3盤不敵捷克11種子後輩

2025/08/26 15:19

大威廉絲。（美聯社）大威廉絲。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕45歲大威廉絲（Venus Williams）寶刀未老，2025年美國網球公開賽初登場，激戰3盤才以3：6、6：2、1：6不敵捷克11種子穆霍娃（Karolina Muchova），地主前世界球后職業生涯第25度紐約法拉盛公園出戰，也改寫大滿貫歷史紀錄。

「我的目標就是持續完成想做的事情。我希望今年夏天來到這裡，感謝所有協助我的人們。」雖敗猶榮的大威廉絲坦言，近年飽受運動傷害所苦，健康狀況不理想，幸運的是仍有機會找回手感，獲得許多人支持並相信她能重返賽場，尤其是別具意義的美網，「我非常感激有這機會，再度上場奮力擊球。」大威大滿貫女單7冠當中，有兩冠就在此拿下，暌違16個月回歸的她，先前7月華盛頓首戰告捷，如今以外卡參與美網，也成為賽史近44年來年齡最大的單打老將。

29歲的穆霍娃直言，自己雖然也算資深，但面對天后級前輩大威還是深感壓力，尤其亞瑟艾許中央球場熱情球迷一面倒為東道主球星加油，「我很緊張，你們也讓我緊張，不過現場氣氛真是棒極了。她是我們這項運動的傳奇人物，我明白這點，能和她一起同場對戰真是太好了，很高興能贏球。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中