美網》45歲大威廉絲寶刀未老 激戰3盤不敵捷克11種子後輩

〔記者梁偉銘／綜合報導〕45歲大威廉絲（Venus Williams）寶刀未老，2025年美國網球公開賽初登場，激戰3盤才以3：6、6：2、1：6不敵捷克11種子穆霍娃（Karolina Muchova），地主前世界球后職業生涯第25度紐約法拉盛公園出戰，也改寫大滿貫歷史紀錄。

「我的目標就是持續完成想做的事情。我希望今年夏天來到這裡，感謝所有協助我的人們。」雖敗猶榮的大威廉絲坦言，近年飽受運動傷害所苦，健康狀況不理想，幸運的是仍有機會找回手感，獲得許多人支持並相信她能重返賽場，尤其是別具意義的美網，「我非常感激有這機會，再度上場奮力擊球。」大威大滿貫女單7冠當中，有兩冠就在此拿下，暌違16個月回歸的她，先前7月華盛頓首戰告捷，如今以外卡參與美網，也成為賽史近44年來年齡最大的單打老將。

29歲的穆霍娃直言，自己雖然也算資深，但面對天后級前輩大威還是深感壓力，尤其亞瑟艾許中央球場熱情球迷一面倒為東道主球星加油，「我很緊張，你們也讓我緊張，不過現場氣氛真是棒極了。她是我們這項運動的傳奇人物，我明白這點，能和她一起同場對戰真是太好了，很高興能贏球。」

