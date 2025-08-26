晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》洋基火球新星寫隊史第1人超狂壯舉！捕手搭檔萊斯：有趣的是...

2025/08/26 16:47

施利特勒。（法新社）施利特勒。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基火球新星施利特勒（Cam Schlittler）今天面對國民繳出6局無失分超優質先發，還飆出8次三振，最快球速來到100.6英哩（約161.9公里）。施利特勒連2場繳出優質先發，也寫下隊史第1人紀錄。

24歲的施利特勒於2022年選秀第7輪被洋基選中，今年7月10日迎來大聯盟初登板，本季也一度擠進大聯盟官網百大新秀。上一戰面對光芒，施利特勒一度繳出6局完全比賽，最終上演6.2局8K無失分好投；今天對決國民又投出6局8K無失分，成為洋基隊史第1位連2場先發都投滿6局，且送出8次三振的新秀。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在今天賽前就稱讚施利特勒，直呼他會是洋基未來先發輪值的支柱，施利特勒也沒讓總仔失望繳出好投奪勝。對於布恩的評價，施利特勒賽後說道：「這是我第一次聽到這句話，這對我來說很棒，但身為菜鳥不能太安逸，最重要的還是要繼續做好份內工作，讓球隊處於最佳贏球狀態。」

施利特勒的大聯盟初登板就飆出100英哩火球，今天更是催到100.6英哩。捕手搭檔「米飯哥」萊斯（Ben Rice）談到施利特勒時表示：「有趣的是，他以前並不是這種類型的投手，他的第一個職業賽季完全不是靠球速吃飯的人。但他埋頭苦練，增加體重與肌肉，把自己磨練成非常出色的投手，球速、控球都大幅進步，我們現在看見的就是他努力的成果。」

「我甚至不想稱他為『意外之喜』。」總教練布恩今天賽後說道，「從今年春訓開始，他就已經受到球團高度讚賞。他在春訓展現出不少優點，在小聯盟也投出優異成績，爭取到升上大聯盟的機會，並在這裡將好表現延續下去。他能成為下半季輪值的關鍵要角是很驚喜沒錯，但更神奇的事情也發生過。」

