MLB》大有來頭！教士球迷自曝對棒球沒興趣 解釋為何狂嘴大谷翔平

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇大谷翔平昨天面對教士敲出本季第45轟，開轟後還與場邊一名男性教士球迷擊掌，該球迷近日也登上《Dodgers Nation》的Podcast節目，解釋自己當天會出現在球場，甚至與大谷翔平產生互動的原因。

該場比賽，大谷第9局從松井裕樹手中夯出本季第45轟，開轟後回休息室前還向一名男性教士球迷擊掌，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪說，這名教士球迷整場都在起鬨，嘴裡不斷喊著大谷這個系列賽的表現有多糟糕。

請繼續往下閱讀...

該球迷身分也曝光，原來他名叫吉恩（Billy Gene），據悉從事AI與XR（虛擬實境VR、擴增實境AR、混合實境MR統稱）行銷工作，在相關產業長達15年，且在業界小有名氣，有自己的公司，也販賣線上課程，在Instagram上還有多達24.6萬名追蹤者。

吉恩當天坐在道奇三壘測Dugout旁的最前排座位，該座位售價為2萬美元（約61萬新台幣）。吉恩在Podcast節目上坦言，他本人其實對棒球完全沒有興趣，只是為了和親友度過歡樂時光，才來球場看球，甚至連球員都不認得。

回憶當天狀況，吉恩解釋，與自己同行的妹夫是道奇球迷，他向自己說道，大谷近況不佳，剛好連續10打數沒安打。7局上1出局一二壘有人，道奇輪到拉辛（Dalton Rushing）上場打擊，下一棒正是大谷翔平，吉恩透露自己當時朝場內大喊：「這個打者沒差啦！下個打者已經10打數沒安打了，解決掉這個打者就好！」接著他笑說：「結果大谷突然看像我，我還想說難道被他聽到了嗎？」結果拉辛該打席轟出超前3分砲，吉恩說，大谷當時還轉過頭指著他，「當下我心想，完蛋了！」

吉恩表示，自己是聖地牙哥當地人，相當熱愛聖地牙哥；至於為何全場狂嘴大谷，他笑說：「我只是為了幫教士加油才去鬧對手一下，我只是想讓我們朋友開心！」他也表示自己不太認得大谷翔平，只是有聽過這個名字，但都到球場了就盡情享受。

有趣的是，吉恩因為此事瞬間在日本爆紅，還登上日本報紙頭條。今天他在自己的IG限時動態分享，透露有大批媒體都想採訪他，其中一則來自日本媒體的私訊令他哭笑不得，問題寫道「你一夕之間成名了，感受如何？」，也讓吉恩在限時動態中回應：「拜託，好歹我在業界也算有名好嗎？」

教士球迷吉恩在IG上分享自己與大谷擊場。（取自IG）

教士球迷吉恩在IG上分享自己登上日媒頭條。（取自IG）

教士球迷吉恩在IG上分享自己收到日媒訪問成名的感受。（取自IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法