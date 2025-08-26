總統盃3x3南區籃賽8月底開打 總決賽11/1凱道爭奪178萬元獎金

「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」，南區賽事8月30、31日於台南市立籃球場盛大登場。（圖由南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕3x3籃球熱力進軍台南！由教育部體育署、中華民國3X3籃球協會主辦，台南市政府協辦的「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」南區賽事，將於8月30日至31日在台南市立體育公園籃球場熱血開戰。

今（26）日賽前宣傳會，台南市長黃偉哲、教育部體育署副署長房瑞文、中華民國體育總會秘書長吳秋林、3X3籃協祕書長張承中等人齊聚，為南區賽事揭開序幕。黃偉哲並透露，本屆總決賽將於11月1日至2日在總統府前凱達格蘭大道登場，場地別具象徵意義。市府也會全力配合中央推展全民運動。

黃偉哲指出，三對三籃球以「即興、隨性」著稱，深受年輕世代喜愛，近年在台灣各地快速崛起。繼4月台南成功舉辦全中運後，再度承辦全國規模的總統盃南區預賽，對城市是一大榮耀。他強調，三對三雖然場地小，但能激發滿滿能量與熱情，期待這場比賽能讓全民體育像棒球一樣深耕，成為台灣代表性的運動。

南市體育局表示，本次比賽分高中、大專與公開男女組，預計有數百支隊伍同場激戰。各區前3名將晉級11月的總決賽，爭奪總獎金178萬元。更多活動及報名資訊可上官網查詢（https://www.taiwan3x3.tw）。

台南市長黃偉哲（右2）與體育署副署長房瑞文（左2）、活動大使3x3國手余祥平（右一）與徐詩涵（左一）為賽事揭開序幕。（圖由南市府提供）

