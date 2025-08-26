晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

總統盃3x3南區籃賽8月底開打 總決賽11/1凱道爭奪178萬元獎金

2025/08/26 16:30

「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」，南區賽事8月30、31日於台南市立籃球場盛大登場。（圖由南市府提供）「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」，南區賽事8月30、31日於台南市立籃球場盛大登場。（圖由南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕3x3籃球熱力進軍台南！由教育部體育署、中華民國3X3籃球協會主辦，台南市政府協辦的「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」南區賽事，將於8月30日至31日在台南市立體育公園籃球場熱血開戰。

今（26）日賽前宣傳會，台南市長黃偉哲、教育部體育署副署長房瑞文、中華民國體育總會秘書長吳秋林、3X3籃協祕書長張承中等人齊聚，為南區賽事揭開序幕。黃偉哲並透露，本屆總決賽將於11月1日至2日在總統府前凱達格蘭大道登場，場地別具象徵意義。市府也會全力配合中央推展全民運動。

黃偉哲指出，三對三籃球以「即興、隨性」著稱，深受年輕世代喜愛，近年在台灣各地快速崛起。繼4月台南成功舉辦全中運後，再度承辦全國規模的總統盃南區預賽，對城市是一大榮耀。他強調，三對三雖然場地小，但能激發滿滿能量與熱情，期待這場比賽能讓全民體育像棒球一樣深耕，成為台灣代表性的運動。

南市體育局表示，本次比賽分高中、大專與公開男女組，預計有數百支隊伍同場激戰。各區前3名將晉級11月的總決賽，爭奪總獎金178萬元。更多活動及報名資訊可上官網查詢（https://www.taiwan3x3.tw）。

台南市長黃偉哲（右2）與體育署副署長房瑞文（左2）、活動大使3x3國手余祥平（右一）與徐詩涵（左一）為賽事揭開序幕。（圖由南市府提供）台南市長黃偉哲（右2）與體育署副署長房瑞文（左2）、活動大使3x3國手余祥平（右一）與徐詩涵（左一）為賽事揭開序幕。（圖由南市府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中